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06 липня 2020, понеділок, 22:01 9
Суспільство 2020-07-06T23:15:02+03:00
Українські Новини
Київ побив черговий температурний рекорд. Ніч на неділю в столиці була найтеплішою за 140 років

Київ побив черговий температурний рекорд. Ніч на неділю в столиці була найтеплішою за 140 років

Елена Новикова
Погода, Прогноз погоди, Аномальна спека, Температурний рекорд, Найтепліша ніч
У Києві в ніч на 5 липня була найтеплішою за останні 140 років. Фото: pixabay
У Києві в ніч на 5 липня була найтеплішою за останні 140 років. Фото: pixabay

У той час, як у західних областях України оголосили штормове попередження, ніч на 5 червня в Києві стала найтеплішою за 140 років спостережень.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції обсерваторії в ніч на неділю в Києві температура не опускалася нижче +20,6 °С. Попереднє рекордне значення (+20,5 °С в 1988 році) перевищено на 0,1 °С", - йдеться в повідомленні.

Всього з початку року в Києві було встановлено 24 температурних рекорди.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок, 7 липня, в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 градус, вдень +27...+29 градусів.

Крім того, 15 червня стало відомо, що у Києві стояла спека, яку синоптики не спостерігали ось вже 140 років.

Раніше повідомлялося про те, що синоптик Наталя Діденко дала прогноз погоди на Івана Купала і тиждень.

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