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06 липня 2020, понеділок, 18:05 3
Суспільство 2020-07-06T18:18:35+03:00
Українські Новини
У західних областях України оголосили штормове попередження

У західних областях України оголосили штормове попередження

Кира Молчанова
штормове попередження, Стихійне лихо, Західна Україна
Штормове попередження
Штормове попередження

Синоптики попереджають жителів західних областей України, які  постраждали від повені, про грози і сильні пориви вітру. У зв'язку з негодою там оголошують штормове попередження.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"7 липня в західних областях грози, пориви вітру 15-20 м/с, вночі та вранці значні дощі, вдень у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, при грозах в окремих районах сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с", — йдеться в повідомленні.

Крім того, синоптики попереджають, що вдень, 7 липня, негода може прийти в центральні регіони країни. У Київській області 7 липня вдень обіцяють грози, в окремих районах сильні зливи, град, шквали 17-22 м/с.

Як повідомляли Українські Новини, рятувальники попереджають про підвищення рівня води у кількох річках України. У Львівській області можливий прорив дамби.

Раніше повідомлялося, що вирубка лісів є головною причиною повеней на заході України.

Поки ж Кабінет Міністрів встановив виплату власникам зруйнованих внаслідок повені житлових будинків в розмірі 300 тис. гривень на сім'ю, сім'ям загиблих - 200 тис. гривень.

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