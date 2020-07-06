Температура різко впаде до +19: синоптик дала прогноз погоди на Івана Купала і тиждень

Початок робочого тижня в Україні, після того, як на вихідних спека сягала +42 в Херсонській області, знову буде антициклонічним: спекотним, сухим і сонячним. Але вже в середині тижня різко зміниться.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.

"Антициклони Xabl і Winfried намагаються привітатися, але соціальна дистанція не дозволяє це зробити в повній мірі - заважає атмосферний фронт (синя лінія з колючками) і лінія сходження (жовта гілочка)", — написала вона.

Водночас, у західних областях пройдуть короткочасні грозові дощі, а в денні години, швидше після обіду або ввечері, ось і лінія сходження може спровокувати локальні опади вздовж смуги від Сумщини Харківщини через Черкаську в південні області (крім Запоріжжя).

"Температура повітря в Україні буде дуже високою. У понеділок очікується максимально + 30 + 35 градусів, на півдні, на сході і в центральній частині місцями + 35 + 39 градусів. У західних областях України протягом дня очікується + 25 + 30 градусів", — прогнозує синоптик.

У Києві понеділок обіцяє бути сухим сонячним і спекотним, +30 +32 градуси.

Але вже у вівторок, 7-го липня в столиці пройдуть грозові дощі, місцями можливі сильні зливи та шквали. "В ніч на Івана буде сухо і тепло. Похолодання прийде в Київ 8 липня, температура повітря може обвалитися до +19, +20 градусів. Різка зміна погоди!" — попередила Діденко.

На Півдні, Сході та в Центрі України сильна спека послабшає протягом 9-10 липня.

"А поки - панамки, лимонади, холодні малосольні огірки, захисні креми і поза морської зірки на підлозі поруч з котом. На те воно і літо)", — радить синоптик.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні. За даними синоптика, липень буде достатньо сухим. Дощі пройдуть з 2 по 4 липня, потім буде велика перерва з сильною спекою, яка закінчиться 20 липня.