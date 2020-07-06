Дощі з градом, грозами і шквалами, а місцями 40-градусна спека. Прогноз погоди на 7 липня

У вівторок, 7 липня, за прогнозом погоди в Києві вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с, вночі без опадів, мінлива хмарність, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град. Температура повітря вдень +27...+29 градусів, вночі +19...+21 градус.

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі сильний дощ, вдень короткочасний дощ, грози, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +15...+22 градуси.

У Карпатах вночі сильний дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +10...+15 градусів.

У Моршині вночі сильний дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, удень +17...+19 градусів.

У Трускавці вночі сильний дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +16...+18 градусів.

У Сваляві вночі сильний дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +18...+20 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями сильний дощ з грозами, в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +22...+29 градусів, у Сумській області +28...+33 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, місцями сильні дощі, вдень в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 17-22 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +28...+34 градуси, у Вінницькій області +22...+27 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +34...+39 градусів.

На півдні України невелика хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +19...+25 градусів, вдень +32...+39 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +20...+25 градусів, вдень +33...+38 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +22...+24 градуси, вдень +32...+34 градуси.

6 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +24...+29 градусів, у Дніпрі біля Києва +25 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, Укргідрометцентр прогнозує в липні спеку до +41 градуса в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях.

Також синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.