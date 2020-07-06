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06 липня 2020, понеділок, 21:35 4
Силові структури 2020-07-06T22:15:02+03:00
Українські Новини
У Хмельницькому заблокували канал витоку персональних даних з баз Державної фіскальної служби

У Хмельницькому заблокували канал витоку персональних даних з баз Державної фіскальної служби

Елена Новикова
СБУ, ДФС України, Слідство, кіберполіція, Кібершахрайство
У Хмельницькому блокували канал витоку персональних даних з баз Державної фіскальної служби. Фото: СБУ
У Хмельницькому блокували канал витоку персональних даних з баз Державної фіскальної служби. Фото: СБУ

Раніше СБУ знайшла російський слід у фейків про коронавірус,  а ДФС попереджала про спам-листи від їхнього імені, у Хмельницькому кіберспеціалісти Служби безпеки України виявили та припинили діяльність каналу витоку персональних даних з баз Державної фіскальної служби (ДФС), За попередніми даними, колишній співробітник Головного управління фіскальної служби після виходу у відставку організував злочинну групу, яка збирала і передавала замовникам дані з обмеженим доступом з автоматизованих інформаційних баз ДФС. До складу злочинної групи входили чинні співробітники податкової служби.

Про це зазначається в повідомленні пресслужби СБУ.

Правоохоронці затримали організатора злочинної схеми "на гарячому"  відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України при передачі несанкціоновано отриманої інформації черговому замовнику. Перевіряється версія про використання вказаного каналу отримання інформації та представниками так званої Л/ДНР.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника і його поплічників правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та флеш-накопичувачі, що містять інформацію з обмеженим доступом.

Розпочато Кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації), ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Зараз організатору нелегальної схеми повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності його спільників з Державної фіскальної та податкової служб.

Як повідомляли Українські Новини, у СБУ раніше заявили, що під час карантину почастішали атаки російських хакерів на відомства з протидії коронавірусу в Україні.

Крім того, спеціалісти пояснили як протистояти "карантинним шахраям".

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