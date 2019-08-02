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02 серпня 2019, пʼятниця, 09:24 39
Суспільство 2019-08-02T11:45:02+03:00
Українські Новини
ДФС попередила платників податків про розсилку вірусів від їх імені

ДФС попередила платників податків про розсилку вірусів від їх імені

Державна фіскальна служба повідомляє про відправлення від їх імені поштових спам-листів, заражених вірусом.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДФС.

"Протягом останніх днів зафіксовано зростання кількості звернень платників податків щодо отримання електронних листів від імені Державної фіскальної служби України про наявність податкового боргу, вчинення адміністративного порушення, порушення податкового законодавства тощо. Такі листи містять вкладення, відкриття яких призводить до завантаження вірусного файлу", - йдеться в ньому.

У відомстві рекомендують уважно читати електронну адресу відправника листа та перевіряти її достовірність.

Зазначається, що для листування та обміну інформацією з органами державної влади, юридичними чи фізичними особами, організаціями іноземних держав та іншими підприємствами Державна фіскальна служба використовує виключно електронні поштові скриньки, зареєстровані на поштовому сервері в домені sfs.gov.ua.

Як повідомляли Українські Новини, в Нацбанку розповіли, де найбільш часто проводилися шахрайські операції з картами.

Також Держспецзв'язку заявляли, що шахраї розсилають вірус з використанням електронної пошти держограну.

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