Під час карантину збільшилась кількість атак російських хакерів на відомства з протидії коронавірусу в Україні, – СБУ

Під час карантину збільшилась кількість атак російських хакерів на відомства з протидії коронавірусу в Україні

Тим часом як Сполучені Штати продовжили санкції проти Росії через атаки на державні ресурси, в Україні фахівці СБУ зафіксували 103 кібератаки сусідньої країни на сайти державних установ. Про це повідомила прес-служба СБУ на своєму сайті, передають Українські Новини.

За перший квартал цього року фахівці СБУ зафіксували 103 кібератаки російських хакерів на інформаційні ресурси державних органів влади. Найбільша частка атак припадає на відомства, що забезпечують боротьбу з коронавірусною інфекцією.

Після введення карантину в Україні, російські хакери надсилають листи про коронавірус на електронні адреси державних установ. До листів прикріплюють файли зі шкідливим програмним кодом, який починає активізацію при відкритті листа.

У повідомленні наголошується, що переважну кількість листів відправляють російські спецслужби, щоб отримати доступ до даних українських державних органів. Ймовірно, отриману інформацію планують спотворювати, знищувати або від імені держорганів – поширювати неправдиву інформацію.

Упродовж січня та березня СБУ викрила близько 2 тисяч веб-ресурсів, з яких хакери здійснювали кібератаки.

За даним фактом правоохоронці почали 117 кримінальних проваджень, з яких 42 за несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем та комп'ютерних мереж (статті 361, 362 КК).

Щоб протидіяти атакам хакерів, фахівці відомства відправили в державні органи рекомендації як визначити і захиститися від кібератак і захистити інформаційні дані. Також закликають перевіряти всі листи від невідомих адресатів через антивірусні програми.

Як повідомляли Українські Новини, Велика Британія звинуватила Росію та Іран у спробі викрадення даних про коронавірус в країні.

Компанія Google заблокувала 18 млн. листів від хакерів, які розсилали неправдиві відомості про коронавірус.