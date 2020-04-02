Експерти розповіли, як протистояти "карантинним шахраям"

Для шахраїв не існує карантину, вони знову і знову придумують нові прийоми і схеми для обману людей, а колишні алгоритми адаптують під ситуацію. Навіть в той час, як в Україні з кожним днем збільшується кількість заражених на коронавірус, вони змогли підлаштуватися. Про те, як уберегти себе і близьких від "карантинних шахраїв", розповідають експерти соціального ток-шоу "Стосується кожного" від телеканалу "Інтер" – відомий кримінолог Ганна Маляр і кандидат психологічних наук, експерт з психологічної кібербезпеки Наталія Бугайова.

Відео та фото в соцмережах - навід для шахраїв

За словами Анни Маляр, навіть невинне кухонне фото - джерело інформації для злочинців. За цими кадрами може бути зрозуміло, що є в квартирі, чим поживитися: наскільки дорогі у вас посуд, меблі і техніка. Більш того, злочинці звернуть увагу не тільки на вартість вашого майна, але і запам'ятають планування і розташування речей в квартирі.

Що робити? Перед публікацією фото або відео завжди критично оцінюйте зміст.

Злочинці в захисних костюмах

Наприклад, в двері стукають люди в захисній екіпіровці і повідомляють, що в будівлі проводиться санобробка приміщень від коронавірусу, тому що в будинку виявлено випадок зараження. Вони попросять на якийсь час вийти з квартири, тому що хімічні речовини шкідливі для здоров'я, а після повернення, швидше за все, ви не дорахуєтесь частини вещей.

Що робити? Анна Маляр запевняє, що немає практики організованої масової обробки житла українців. Будьте особливо пильні під час несподіваних візитів людей в захисних костюмах і дзвінків незнайомих співробітників соцслужб, медсестер і працівників санепідемслужби, адже під екіпіровкою неможливо визначити особистість людини.

Фальшиві тести на COVID-2019, ліки від коронавируса і лжезахист

За словами Наталії Бугайової, у зв'язку з пандемією і панікою шахраї закидали пропозиціями купити не тільки підроблені експрес-тести для діагностики COVID-19, а й препарати, які нібито захищають від захворювання, які продають по передоплаті. Але після відправки грошей покупцям перестають відповідати на повідомлення і телефонні дзвінки або висилають підробку.

Що робити? Прийняти як факт, що в даний час немає затверджених вакцин або ліків від COVID-19, а тести слід проходити тільки в медустановах, які приймають пацієнтів з підозрою на коронавірус. Ліки, маски або антисептики купуйте на перевірених сайтах, в офіційних магазинах і ліцензованих аптеках. Також користуйтеся послугою післяплати, коли робите покупку в Інтернеті.

Дзвінки від "липових" лікарів

По словами Наталії Бугайової, шахраї будь-якими шляхами збирають дані про літніх пацієнтів, потім дзвонять нібито від імені лікаря і повідомляють про дуже погані результатах аналізів і необхідність термінової дорогої операції. У зв'язку з обмеженим числом місць для госпіталізації потрібно внести передоплату, після чого лікар готовий приїхати до пацієнта додому. Або шахрай умовляє літньої людини купити дорогі ліки, що представляє собою альтернативу оперативному втручанню. За словами експерта, зазвичай у вигляді ліки пропонуються БАДи, які шахрай ще довго може продавати переляканою страшним діагнозом жертві. А в умовах карантину піти зайвий раз до лікаря і перевірити ще раз інформацію зможе не кожен.

Що робити? Тримайте зв'язок з сімейним лікарем. І питання, які стосуються вашого здоров'я і аналізів, вирішуйте тільки з ним. Ніколи не купуйте медикаменти у незнайомих людей, навіть якщо чоловік представився лікарем і надів білий халат.

Крадіжка доставлених товаров

За словами Анни Маляр з появою послуги безконтактної доставки товарів злочинці можуть стежити за кур'єрами і забрати товар раніше вас.

Що робити? Бути з кур'єром на зв'язку, щоб не було зазору навіть в кілька хвилин, протягом яких товар перебуває під дверима без нагляду. Можна також попросити кур'єра дочекатися вас на безпечній відстані.

"Забута" в банкоматі карта

Ще одну схему описала Наталія Бугайова. За її словами, вже не здається дивним, якщо хтось забуває кредитну карту в банкоматі. Недалеко від банкомату маячить нібито власник карти, який просить подати її. Якщо виконати прохання, власник карти почне звинувачувати жертву, що з його рахунку зняли гроші, а доказом цього є відбитки пальців на карті. Тут же з'являться кілька спільників шахрая, які заявлять, що є свідками і зараз будуть викликати поліцію і починають психологічно тиснути.

Що робити? Ніколи не чіпайте чужі карти. Пам'ятайте: при здійсненні банківських операцій фіксується час їх виконання, кожен банкомат веде відеоспостереження і можна перевірити, чи проводив операції з банківською картою стороння людина. Без PIN-коду зняти гроші з карти неможливо. Шахраї не хочуть зустрічатися з поліцією, тому викликайте правоохоронців самі.

Інформація в групах взаємодопомоги.

В соцмережах з'явилися групи, в яких люди щиро пропонують допомогу оточуючим. Наприклад, довезти до роботи медпрацівників або допомогти дістатися в потрібне місце людям, у яких немає автомобіля. Шахраї можуть імітувати, що допомога потрібна їм. Або більше: відстежити режим пересування людини і дізнатися, коли він іде з дому. Також по марці автомобіля можна побачити, у кого який достаток. Таку інформацію злочинці теж збирають.

Що робити? Ще раз перевірити інформацію будь-яким можливим способом. І не публікувати відкрито ніяких особистих даних. Чи не повідомляти вулицю і номер будинку, а позначити місце, звідки вас можна забрати, наприклад, біля магазину, на перехресті вулиць. Якщо ви водій, не пишіть в групі марку і номер авто, а краще візьміть контакт людини або дайте свій номер телефону для зв'язку.

Фішинг або "фейковий" листи від держструктур.

За словами Наталії Бугайової, кіберзлочинці вміло використовують ситуацію з коронавірусом для поновлення старих схем розкрадання паролів і облікових даних користувачів. Вони поширюють електронні листи і повідомлення з вкладеннями і гіперпосиланнями від імені ВООЗ або медичних організацій, нібито містять важливу інформацію про коронавіруси. В результаті на комп'ютери і гаджети користувачів потрапляє шкідливе програмне забезпечення, і вони стають жертвами фішингу - незаконного збору конфіденційних даних інтернет-користувачів.

Що робити? Не відкривайте вкладення і не переходьте за посиланнями на сторонні ресурси, пропоновані сумнівними адресанта, навіть якщо інформація здається вам важливою. Всю необхідну інформацію про коронавіруси черпайте з офіційних джерел.

Раніше Українські Новини розповідали про те, що НБУ розвінчав чергову схему шахраївв. Також повідомлялось про те, як захистити свою банківськую картку від шахраїв.