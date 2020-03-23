СБУ знайшла російський слід у фейків про коронавирус

Служба безпеки України викрила 38 розповсюджувачів фейків про коронавірусну інфекцію, найвідоміші з яких нещодавно викрила кіберполіція.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Починаючи з минулого тижня виявлено 38 осіб. Співробітники СБУ передали Нацполіції всю інформацію для застосування до них заходів адміністративного впливу", — йдеться в ньому.

Наголошується, що кілька людей порушили серйозні статті Кримінального кодексу.

Зокрема, СБУ припинила діяльність жителя Дніпра, який за завданням російської сторони публікував у соцмережах неправдиву інформацію про поширення коронавірусу в Україні.

Зазначено, що він закликав до порушення конституційного ладу і територіальної цілісності, відповідні завдання надходили українцю від його куратора з Росії.

Він також робив фото і відео з порожніми полицями в магазинах, чергами в аптеки, фіксував роботу спецтехніки та правоохоронців.

Речові докази. Фото: ssu.gov.ua

В подальшому замовники планували використовувати матеріали для підготовки неправдивих новин.

Згідно з повідомленням, серед фейків, які він поширював, виявлено відео про те, що в міському транспорті сталася бійка, оскільки один з пасажирів нібито кашляв і мав ознаки коронавірусної інфекції.

Вчора СБУ повідомила, що відео було недостовірним.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої, які підтверджують протиправну діяльність.

Дії інкримінуються ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність) Кримінального кодексу.

Вирішується питання про оголошення фігуранту про підозру.

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Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України встановлює організаторів фейкової розсилки про нібито виявленний в Україні коронавірус.

Після цього національна поліція заблокувала оголошення в інтернеті про продаж спеціальних квитків для проїзду в громадському транспорті Києва.