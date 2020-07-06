Рада НБУ утрималася від переобрання заступника голови НБУ Чурія

Після того, як 3 липня Рада звільнила Якова Смолія з посади голови НБУ, рада Національного банку не підтримала переобрання Олега Чурія на пост заступника глави відомства.

Про це повідомив глава Ради НБУ Богдан Данилишин, передають Українські Новини.

6 липня відбулося позачергове засідання Ради Національного банку, на якому було розглянуто подання голови Національного банку на призначення Олега Чурія заступником голови НБУ.

Рада утрималася від його призначення.

Згідно зі статтею 20 Закону України "Про Національний банк України" заступник голови НБУ, строк повноважень якого закінчився, обіймає посаду до вступу на посаду нового заступника.

Наголошується, що рада і надалі налаштована на конструктивну співпрацю з правлінням Національного банку України.

Як повідомляли Українські Новини, 1 липня Яків Смолій подав заяву про звільнення за власним бажанням з посади глави Нацбанку.

Також експерти розповіли, що буде з курсом гривні після відставки Якова Смолія з посади голови НБУ.