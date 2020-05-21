Затонулий в Одесі танкер привів до збільшення забруднення води в морі в 15 разів

В Одесі екологічна інспекція виявила забруднення води і повітря поблизу затонулого танкера Delfi. Попередньо, дозволені екологічні показники перевищено у 15 разів. Про це повідомив в. о. начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області Артем Заярний, передає "Радіо Свобода".

За його словами, забруднення було зафіксоване вночі співробітниками муніципальної рятувальної служби.

Муніципальна екологічна лабораторія також прибула на місце події і взяла проби води. Станом на зараз забруднення на воді усунули з допомогою абсорбуючого порошку.

"Найпростіше судно розпиляти й локалізувати, але ми категорично проти. Тому що подібні дії призведуть до розливу олії, до розливу нафтопродуктів і погіршить ситуацію. Ми можемо переконувати власника, переконувати Адміністрацію морських портів України, щоб судно прибрали на територію порту або краном, або буксирами", - пояснив він.

Крім того, депутат міської ради Олександр Іваницький заявив журналістам, що місто буде через суд вимагати від власника прибрати затонулий танкер з пляжу.

Як повідомляли Українські Новини, 22 листопада танкер "Делфі" потрапив в штор і потерпів крах у Одеси. Концентрація нафтопродуктів на місці аварії танкера "Делфі" біля Одеси перевищила норму в 157 разів.

Спеціальна комісія назвала причинами аварії іноземного танкера "Делфі" порушення судновласника і капітана судна, а також Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, рятувальники проводили тривалу операцію з евакуації пасажирів із судна через шторм, який завадив ліквідувати наслідки.