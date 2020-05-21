підписатися на розсилку
26.55 26.9
28.75 29.45
˟
21 травня 2020, четвер, 17:02 12
Суспільство 2020-05-21T19:15:03+03:00
Українські Новини
Затонулий в Одесі танкер привів до збільшення забруднення води в морі в 15 разів

Затонулий в Одесі танкер привів до збільшення забруднення води в морі в 15 разів

Ольга Фандорина
Танкер, Одеса, затонуле судно, Забруднення моря
Танкер. Фото: ДПСУ
Танкер. Фото: ДПСУ

В Одесі екологічна інспекція виявила забруднення води і повітря поблизу затонулого танкера Delfi. Попередньо, дозволені екологічні показники перевищено у 15 разів. Про це повідомив в. о. начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області Артем Заярний, передає "Радіо Свобода".

За його словами, забруднення було зафіксоване вночі співробітниками муніципальної рятувальної служби.

Муніципальна екологічна лабораторія також прибула на місце події і взяла проби води. Станом на зараз забруднення на воді усунули з допомогою абсорбуючого порошку.

"Найпростіше судно розпиляти й локалізувати, але ми категорично проти. Тому що подібні дії призведуть до розливу олії, до розливу нафтопродуктів і погіршить ситуацію. Ми можемо переконувати власника, переконувати Адміністрацію морських портів України, щоб судно прибрали на територію порту або краном, або буксирами", - пояснив він.

Крім того, депутат міської ради Олександр Іваницький заявив журналістам, що місто буде через суд вимагати від власника прибрати затонулий танкер з пляжу.

Як повідомляли Українські Новини, 22 листопада танкер "Делфі" потрапив в штор і потерпів крах у Одеси. Концентрація нафтопродуктів на місці аварії танкера "Делфі" біля Одеси перевищила норму в 157 разів.

Спеціальна комісія назвала причинами аварії іноземного танкера "Делфі" порушення судновласника і капітана судна, а також Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, рятувальники проводили тривалу операцію з евакуації пасажирів із судна через шторм, який завадив ліквідувати наслідки.

Більше новин про: Танкер Одеса затонуле судно Забруднення моря

Затонулий в листопаді танкер "Делфі" розріжуть на ...
У поліції Одеси заявили, що будинок обвалився чере...
В Іраку на річці Тигр затонув пасажирський пором: ...
Чорне море раптом стало фіолетовим: нова екологічн...
У трьох областях карантинні ослаблення не почалися через складну ситуацію з COVID-19
З 23 травня відновить роботу громадський транспорт, а з 25 травня - метро, - Кличко
Новини
Ситник отримував вказівки у справі Приватбанку від екс-посла США в Україні, - політолог 19:05
Телеканалу Еспресо призначили перевірку через брак власного теепродукту 19:04
Зеленський підписав "антиколомойський" закон про банки 18:42
НБУ дозволив відкривати рахунки в банках дистанційно 18:36
Бойовики вбили українського військового, ще 2 поранили і 5 травмовано 18:29
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
Нардеп Богуцька видалила фото в "масці-авосьці" на прохання Єрмака 19:44
Немає фахівців і обладнання. "Київводоканал" відмовився перевіряти воду на коронавірус 22:15 Документ
Після зняття обмежень проїзд у маршрутках може подорожчати 20:37
Київ не має наміру відкривати ТРЦ до запуску метро 20:16
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
Собаку продають за борги. Фото: setam.net.ua
Мін'юст відібрав у господаря собаку за борги і продає з аукціону 16:38
"Енергоатому" дешевше не продавати електроенергію, ніж продавати її в збиток, - Шмигаль 10:09
Кабмін ввів адаптивний карантин до 22 червня 15:01
"Батьківщина" не прийшла на засідання Ради через коронавірус, виявлений у депутата 11:11
більше новин
Телеканал "1+1" перевірять через показ карти України без Криму у випуску новин "ТСН"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok