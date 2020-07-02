Море в Одесі продовжує цвісти: екологи обіцяють ще місяць брудної води

Стало "зеленим" через квітучі водорості море Одеси. Водорості будуть розмножуватися від декількох тижнів до місяця, припускають екологи. Про це йдеться в сюжеті ТСН. Вода в морі стала зеленого кольору через водорості. Ближче до берегів вони збиваються в густу багнюку. Найбільш забруднені пляжі Аркадії, Лузанівки і в курортних селищах Фонтанка і Крижанівка. Водорості активно розмножуються через спеку і стоки. Очистити воду можуть шторм, холодна течія або різкий вітер. Відпочивальники намагаються триматися далі від берега - там більше ділянок з прозорою водою. Втім, заходити в море і виходити, кажуть, неприємно. Фахівці Держпотребслужби вкрай не рекомендують одеситам купатися в такій воді і вживати в їжу морепродукти, виловлені біля берегів міста. Ситуація відбувається в Одесі не вперше. Минулого року таке явище спостерігалося кілька разів, і пов'язане воно було з тривалою спекотною погодою. А тим часом, в розпал сезону на одеських пляжах туристи забули про карантин і відпочивають без обмежень. Раніше Українські Новини повідомляли, в Одесі на пляжах відпочивальники ігнорують карантинні обмеження: не носять маски і порушують дистанцію. Під час посилення карантину, в Одесі працівників пляжу зобов'язали носити маски і дотримувати соціальну дистанцію в 2 метри.