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02 липня 2020, четвер, 12:23 9
Суспільство 2020-07-02T13:15:02+03:00
Українські Новини
Море в Одесі продовжує цвісти: екологи обіцяють ще місяць брудної води

Море в Одесі продовжує цвісти: екологи обіцяють ще місяць брудної води

Ольга Фандорина
Туризм, Карантин, Забруднення моря, одеський пляж, відпочинок на морі

Стало "зеленим" через квітучі водорості  море Одеси. Водорості будуть розмножуватися від декількох тижнів до місяця, припускають екологи. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Вода в морі стала зеленого кольору через водорості. Ближче до берегів вони збиваються в густу багнюку.

Найбільш забруднені пляжі Аркадії, Лузанівки і в курортних селищах Фонтанка і Крижанівка. Водорості активно розмножуються через спеку і стоки. Очистити воду можуть шторм, холодна течія або різкий вітер. Відпочивальники намагаються триматися далі від берега - там більше ділянок з прозорою водою. Втім, заходити в море і виходити, кажуть, неприємно.

Фахівці Держпотребслужби вкрай не рекомендують одеситам купатися в такій воді і вживати в їжу морепродукти, виловлені біля берегів міста.

Ситуація відбувається в Одесі не вперше. Минулого року таке явище спостерігалося кілька разів, і пов'язане воно було з тривалою спекотною погодою.

 

А тим часом, в розпал сезону на одеських пляжах туристи забули про карантин і відпочивають без обмежень.

Раніше Українські Новини повідомляли, в Одесі на пляжах відпочивальники ігнорують карантинні обмеження: не носять маски і порушують дистанцію.

Під час посилення карантину, в Одесі працівників пляжу зобов'язали носити маски і дотримувати соціальну дистанцію в 2 метри.

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