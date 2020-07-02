Море в Одесі продовжує цвісти: екологи обіцяють ще місяць брудної води

Стало "зеленим" через квітучі водорості море Одеси. Водорості будуть розмножуватися від декількох тижнів до місяця, припускають екологи. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Вода в морі стала зеленого кольору через водорості. Ближче до берегів вони збиваються в густу багнюку.

Найбільш забруднені пляжі Аркадії, Лузанівки і в курортних селищах Фонтанка і Крижанівка. Водорості активно розмножуються через спеку і стоки. Очистити воду можуть шторм, холодна течія або різкий вітер. Відпочивальники намагаються триматися далі від берега - там більше ділянок з прозорою водою. Втім, заходити в море і виходити, кажуть, неприємно.

Фахівці Держпотребслужби вкрай не рекомендують одеситам купатися в такій воді і вживати в їжу морепродукти, виловлені біля берегів міста.

Ситуація відбувається в Одесі не вперше. Минулого року таке явище спостерігалося кілька разів, і пов'язане воно було з тривалою спекотною погодою.

А тим часом, в розпал сезону на одеських пляжах туристи забули про карантин і відпочивають без обмежень.