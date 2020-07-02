Море в Одессе продолжает цвести: экологи обещают еще месяц грязной воды

В море Одессы, которое стало "зеленым" из-за цветущих водорослей, водоросли будут размножаться от нескольких недель до месяца, предполагают экологи. Об этом говорится в сюжете ТСН. Вода в море стала зеленого цвета из-за водорослей. Ближе к берегам они сбиваются в густую грязь. Наиболее загрязнены пляжи Аркадии, Лузановки и в курортных поселках Фонтанка и Крыжановка. Водоросли активно размножаются из-за жары и стоков. Очистить воду могут шторм, холодное течение или резкий ветер. Отдыхающие стараются держаться дальше от берега - там больше участков с прозрачной водой. Впрочем, заходить в море и выходить, говорят, неприятно. Специалисты Госпотребслужбы крайне не рекомендуют одесситам купаться в такой воде и употреблять в пищу морепродукты, выловленные у берегов города. Ситуация происходит в Одессе не впервые. В прошлом году такое явление наблюдалось несколько раз, и связано оно было с длительной жаркой погодой. А тем временем, в разгар сезона на одесских пляжах туристы забыли о карантине и отдыхают без ограничений. Ранее Українські Новини сообщали, в Одессе на пляжах отдыхающие игнорируют карантинные ограничения: не носят маски и нарушают дистанцию. Во время усиления карантина, в Одессе работников пляжа обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию в 2 метра.