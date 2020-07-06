Івана Купала-2020. Привітання в картинках і листівках

В Україні 7 липня відзначається народне свято східних слов'ян Івана Купала, яке присвячене літньому сонцестоянню і найвищому розквіту природи. Цей день вважається одним із наймагічних, тому з цим святом пов'язують багато прикмет, традицій і вірувань.

Українські Новини підготували листівки для привітання з Івана Купала. З Днем Івана Купала. Картинка: pinterest

Івана Купала. Картинка: pinterest

З святом Івана Купала. Картинка: pinterest

День Івана Купала. Картинка: pinterest

З святом Івана Купала. Картинка: pinterest

Нехай всі мрії здійсняться. Картинка: pinterest

Як повідомляли Українські Новини, свято Івана Купала прийшло до нас ще з язичницьких часів. Але свято збереглося до наших днів.

Крім того, сьогодні у Києві будуть святкувати Івана Купала. У зв'язку з карантином через коронавірусу, в цьому році масштабних заходів не буде, проте кияни та гості столиці можуть долучитися до невеликим урочистостей.

Тим часом синоптики зробили прогноз погоди на Івана Купала і весь тиждень: температура різко обвалиться з +42 до +19 градусів.