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  • Івана Купала-2020. Привітання в картинках і листівках
06 липня 2020, понеділок, 20:30 38
Життя 2020-07-06T21:45:01+03:00
Українські Новини
Івана Купала-2020. Привітання в картинках і листівках

Івана Купала-2020. Привітання в картинках і листівках

Валерия Драгомирова
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Івана Купала. Фото: pixabay
Івана Купала. Фото: pixabay

В Україні 7 липня відзначається народне свято східних слов'ян Івана Купала, яке присвячене літньому сонцестоянню і найвищому розквіту природи. Цей день вважається одним із наймагічних, тому з цим святом пов'язують багато прикмет, традицій і  вірувань.

Українські Новини підготували листівки для привітання з Івана Купала. З Днем Івана Купала. Фото: pinterestЗ Днем Івана Купала. Картинка: pinterest

Івана Купала. Фото: pinterestІвана Купала. Картинка: pinterest

З святом Івана Купала. Фото: pinterestЗ святом Івана Купала. Картинка: pinterest

День Івана Купала. Картинка: pinterestДень Івана Купала. Картинка: pinterest

З святом Івана Купала. Картинка: pinterestЗ святом Івана Купала. Картинка: pinterest

 

Нехай всі мрії здійсняться. Картинка: pinterestНехай всі мрії здійсняться. Картинка: pinterest

Як повідомляли Українські Новини, свято Івана Купала прийшло до нас ще з язичницьких часів. Але свято збереглося до наших днів.

Крім того, сьогодні у Києві будуть святкувати Івана Купала. У зв'язку з карантином через коронавірусу, в цьому році масштабних заходів не буде, проте кияни та гості столиці можуть долучитися до невеликим урочистостей.

Тим часом синоптики зробили прогноз погоди на Івана Купала і весь тиждень: температура різко обвалиться з +42 до +19 градусів.

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