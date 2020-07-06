Сьогодні в Києві святкуватимуть Івана Купала. Програма заходів

Традиційно Івана Купала відзначають 7 липня, однак у зв'язку з карантином через коронавірус масових заходів у Києві в цьому році не буде. Однак невеликі святкування відбудуться у парку "Київська Русь" і "Феофанія", повідомляють Українські Новини.

У зв'язку з карантином через коронавірус, у цьому році масштабних заходів не буде, проте кияни та гості столиці можуть долучитися до невеликих урочистостей.

Також у столиці до дня Івана Купала на Поштовій площі на малюків-засновників Києва одягнули купальські вінки.

Івана Купала у парку "Феофанія"

У зв'язку з небезпекою поширення коронавірусу у парку "Феофанія" в цьому році не буде святкувань в традиційному форматі.

Однак, відсвяткувати дозволяється невеликими компаніями.

6 липня з 17:00 відбудуться виступи фольклорних колективів. Також біля сцени розмістять польові квіти, з яких можна самостійно сплести купальські вінки, і опудало Морени.

Також скасовуються масові розваги і стрибки через купальське вогнище.

Керівництво парку нагадує про заходи безпеки:

уникати скупчення людей;

зберігати соціальну дистанцію;

користуватися захисними масками;

обробляти руки антисептиком.

Івана Купала у парку "Київська Русь"

У парку "Київська Русь" у селі Копачів, відбудуться народні гуляння, які будуть проводитися в ніч з 6 на 7 липня і у вихідні, 11 і 12 липня. У програмі: катання на конях, кінно-трюкові шоу, смачні страви та середньовічні майстер-класи, відпочинок на пляжі Лісового озера.

Гості заходу зможуть взяти участь у квесті — пошук квітки папороті.

З 18:00 і до самої ночі гостей чекає театралізована програма від кінно-трюкового театру і відтворення давніх обрядів.

Також на Лісовому озері будуть запускати традиційні вінки на воду.

Увечері запалять традиційне вогнище і всі охочі зможуть стрибати через нього. Також будуть спалювати опудало Купали.

Після святкової програми відбудеться дискотека до 3:00 ночі.

Раніше Українські Новини повідомляли, синоптики зробили прогноз погоди на Івана Купала і весь тиждень: температура різко обвалиться з +42 до +19.

У липні не буде додаткових вихідних днів, українці відпочиватимуть 8 днів, а працюватимуть 23 дні.