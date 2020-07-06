Сьогодні в столиці Косова вводять комендантську годину через коронавірус

В столиці Косова Пріштіні повертають комендантську годину у зв'язку з різким збільшенням кількості нових хворих коронавірусом в той час, як Болгарія також повернула карантинні обмеження. Про це повідомляє "Балканський оглядач".

Так, відсьогодні, 6 липня, в Пріштіні і ще трьох містах повертають комендантську годину, з метою стримати поширення коронавірусу.

"З сьогоднішнього вечора в Пріштіні, Призрене, Феризае/Урошеваце і Вучитрне ми обмежимо пересування громадян з 21:00 до 05:00", - заявив прем'єр-міністр Косова Авдул Хоти.

Приводом для рішення став новий рекорд кількості нових випадків за добу - 178 з 346 проведених тестів.

Крім цього, повертають обмеження на кількість пасажирів у громадському транспорті. У медичних установах скоротять надання "несуттєвих послуг".

Наголошується, що поки що бари, кафе і ресторани зачиняти не будуть, до настання комендантської години вони можуть приймати клієнтів на літніх майданчиках і продавати їжу "на винос".

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус в Австралії вперше за століття закрили кордони між штатами.

Крім того, в Іспанії закрили вже другий регіон на повторний карантин.