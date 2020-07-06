Через коронавірус в Австралії вперше за століття закрили кордони між штатами

Через пандемію коронавірусу, випадки якого стрімко продовжують збільшуватися, вперше за 100 років Австралія закриває кордони між штатами. Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що кордони закривають між двома найбільш населеними штатами — Вікторією і Новим Південним Уельсом. Вони будуть закриті на невизначений термін. "Це розумне рішення, правильне рішення на цей момент, враховуючи значні проблеми, з якими ми стикаємося в боротьбі з цим вірусом", — заявив глава штату Вікторія Деніел Ендрюс. Повідомляється, що причиною закриття кордонів став спалах коронавірусу в столиці штату Вікторія Мельбурні. Всього в штаті за добу виявили 127 нових випадків зараження, що є рекордом за весь час пандемії. Останній раз кордону між штатами закривалися в 1919 році під час всесвітньої пандемії "іспанського" грипу. Як повідомляли Українські Новини, деякі європейські країни знову посилили карантин. Крім того, в Ізраїлі повернули посилений карантин через масштабні спалахи коронавірусу, а Польща повернула обов'язковий карантин для новоприбулих українців.