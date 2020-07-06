підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 липня 2020, понеділок, 10:53 11
Австралія 2020-07-06T13:00:03+03:00
Українські Новини
Через коронавірус в Австралії вперше за століття закрили кордони між штатами

Через коронавірус в Австралії вперше за століття закрили кордони між штатами

Елизавета Кесельман
Австралія, Пандемія, Коронавірус, Covid-19, Пандемія коронавірусу, Закриття кордонів, Коронавірус в Австралії
Сідней, Австралія. Фото: pixabay
Сідней, Австралія. Фото: pixabay

Через пандемію коронавірусу, випадки якого стрімко продовжують збільшуватися, вперше за 100 років Австралія закриває кордони між штатами. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що кордони закривають між двома найбільш населеними штатами — Вікторією і Новим Південним Уельсом. Вони будуть закриті на невизначений термін.

"Це розумне рішення, правильне рішення на цей момент, враховуючи значні проблеми, з якими ми стикаємося в боротьбі з цим вірусом", — заявив глава штату Вікторія Деніел Ендрюс.

Повідомляється, що причиною закриття кордонів став спалах коронавірусу в столиці штату Вікторія Мельбурні. Всього в штаті за добу виявили 127 нових випадків зараження, що є рекордом за весь час пандемії.

Останній раз кордону між штатами закривалися в 1919 році під час всесвітньої пандемії "іспанського" грипу.

Як повідомляли Українські Новини, деякі європейські країни знову посилили карантин.

Крім того, в Ізраїлі повернули посилений карантин через масштабні спалахи коронавірусу, а Польща повернула обов'язковий карантин для новоприбулих українців.

Більше новин про: Австралія Пандемія Коронавірус Covid-19 Пандемія коронавірусу Закриття кордонів Коронавірус в Австралії

Деякі європейські країни знову посилили карантин...
Захворюваність на коронавірус знижується другий де...
У світі продовжує збільшуватися кількість випадків...
В Офісі президента похвалилися, що кількість перев...
Захворюваність на коронавірус знижується другий день поспіль
Київ готовий до пом'якшення карантину. Які області не відповідають критеріям послаблення
Новини
Експерти назвали 3 корисних продукти для здорових і міцних зубів 13:00
Автори законопроекту про медіа стверджують, що він не спричинить бюджетних витрат, хоча це не так 12:59 Документ
Київ дозволив кафе і кінотеатрам працювати після 22:00 12:40
Аграрії закликають Раду підтримати законопроєкт 3656: ПДВ на рівні 14% поверне кошти на розвиток та виведе галузь з "тіні" 12:21
У двох районах Києва вночі не рекомендують користуватися водою з кранів: адреси будинків 12:20
більше новин
Офіс Президента вирішив карати за прослуховування чиновників після зливу записів про вчинення злочину Саакашвілі, - ЗМІ 09:17
Політтехнолог Петров прогнозує загострення конфлікту з Росією вже в цей вівторок 15:26
Прогрестех-Україна допоможе ХАІ збільшити кількість майбутніх інженерів 09:55
Екс-держуповноважена АМКУ: звільнення Терентьєва - одна з найкращих ініціатив Президента 09:31
Аграрії закликають Раду підтримати законопроєкт 3656: ПДВ на рівні 14% поверне кошти на розвиток та виведе галузь з "тіні" 12:21
більше новин
Київ готовий до пом'якшення карантину. Які області не відповідають критеріям послаблення 10:23
Решітка. Фото: pixabay
Не мали права на в'їзд у країну. В аеропорту Афін 17 українців затримали і відправили в ізолятор 10:27
Укрлендфармінг. Фото: Укрлендфармінг
"Укрлендфармінг" Бахматюка блокує САП з вимогами до прокурорів виконати рішення суду і зупинити терор компанії 09:00
Кількість проведених ПЛР-тестів на коронавірус за добу зменшилася майже на третину 11:26
Обстріл. Фото: mukachevo.net
У Закарпатській області з гранатомета обстріляли комплекс відпочинку 10:44
більше новин
Деякі європейські країни знову посилили карантин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok