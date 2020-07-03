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  • В Ізраїлі повертають посилений карантин. За добу в країні виявили 1000 нових випадків коронавірусу
03 липня 2020, пʼятниця, 15:30 12
Світ 2020-07-03T18:15:03+03:00
Українські Новини
В Ізраїлі повертають посилений карантин. За добу в країні виявили 1000 нових випадків коронавірусу

В Ізраїлі повертають посилений карантин. За добу в країні виявили 1000 нових випадків коронавірусу

Елизавета Кесельман
Карантин, Ізраїль, Коронавірус
Ізраїль. Фото: pixabay
Ізраїль. Фото: pixabay

В Ізраїлі заявили про нове посилення карантинних заходів після того, як за добу в країні зафіксували 1000 нових випадків захворювання на коронавірус. Водночас Ізраїль продовжив закриття кордонів з усіма країнами до 2 серпня. 

Про це в четвер заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає видання Walla.

"Ще на початку тижня у нас було зафіксовано 450 нових випадків, а на сьогодні у нас тисяча осіб. Загальна кількість пацієнтів збільшилася більш ніж на 100%, а кількість пацієнтів у тяжкому стані збільшилася на 50%", зазначив прем'єр.

Як заявив Нетаньяху, в Ізраїлі знову вводиться заборона на проведення заходів за участю понад 20 осіб. Бари, клуби і конференц-зали зможуть відвідувати одночасно до 50 осіб.

Водночас, обмеження не поширюються на ресторани через розбіжності між міністерствами охорони здоров'я і фінансів, і рішення з цього питання буде прийнято найближчими днями.

"В керівних принципах, що стосуються торгових центрів, готелів, транспорту та туризму, ніяких змін не відбулося. Ці об'єкти продовжують свою роботу відповідно до правил", – додав Нетаньяху.

Як повідомляли Українскькі Новини, раніше ізраїльська авіакомпанія скасувала всі рейси з Києва.

Тим часом, Британія скасує карантин для туристів з 75 країн, а Польща знову повернула обов'язкову двотижневу обсервацію для українців після прибуття в країну.

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