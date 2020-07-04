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04 липня 2020, субота, 15:24 5
Президент 2020-07-04T16:00:43+03:00
Українські Новини
Зеленський отримав 3 кандидатури на посаду голови НБУ

Зеленський отримав 3 кандидатури на посаду голови НБУ

Ольга Фандорина
НБУ, Володимир Зеленський, відставка Смолія, Голова НБУ
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Поки що обов'язки голови НБУ буде виконувати Катерина Рожкова, президент Володимир Зеленський отримав від керівників державних і комерційних банків кандидатури на посаду голови Національного банку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу Президента, передають Українські Новини.

"Я зробив три великих дискусійні зустрічі в рамках професійного діалогу. Я зустрівся з усіма головами державних банків України, хотів від них отримати і кандидатуру, і їх особисте враження з цієї ситуації. Все досить спокійно сприймають звільнення голови НБУ. Всі не бачать ризиків", - сказав Зеленський під час свого робочого візиту в Одеську область.

Президент підкреслив, що також зустрівся з усіма заступниками голови НБУ та представниками комерційних банків.

"Всі три списки, які запропонували ці три "столу" банківського сектору, ми вивчаємо і через правоохоронні органи, щоб знати, що це за люди, яке у них стан і професійний рівень. Від банкірів я вже це отримав", - зауважив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що він не бачить ніякої проблеми в проведенні зустрічей з кандидатами, запропонованими на посаду глави НБУ, і вказав, що мав професійні відносини з Смолієм.

"У нас дуже непогані стосунки не лише на професійному, а й на людському рівні", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, посли G7 відреагували на заяву Смолія про відставку, заявивши, що "підрив" НБУ було б великим кроком назад і поставив би під загрозу підтримку реформ в Україні. Крім того, гривня злетіла після заяви про звільнення Смолія. Тим часом у соціальних мережах обговорюють причини та наслідки звільнення глави Національного банку України.

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