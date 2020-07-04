Україна 115-й день на карантині. Які ослаблення діють

Сьогодні, 4 липня, розпочався 115-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції.

На засіданні Кабміну 17 червня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 липня.

До цієї дати залишилося 28 днів.

1 червня в Україні стартував третій етап пом'якшення протиепідеміологічних заходів.

Ослаблення карантинних заходів відбувається у всіх регіонах країни.

Київ та 14 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину.

З 1 червня дозволена робота тренажерних залів, спортивних майданчиків та басейнів.

Поновлюється автотранспортне і залізничне сполучення між регіонами.

Кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідеміологічних заходів; люди старше 60 років не будуть зобов'язані дотримуватися самоізоляцію; буде відновлено внутрішнє авіасполучення, з 15 червня - міжнародне сполучення з країнами, які будуть приймати рейси з України; перевозити легковими автомобілями можна буде до п'яти чоловік, включаючи водія (без урахування дітей до 14 років).

З 10 червня, частково відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі, час роботи обмежений з 11:00 до 14:00.

З 15 червня уряд відкрив пункти пропуску та контролю в аеропортах України, а також дозволив в'їзд для іноземців з країн, де немає значного поширення коронавірусу.

Також відновлюється робота пунктів пропуску "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованих Росією АР Крим і м. Севастополь.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні продовжили адаптивний карантин до 31 липня.

Також через зростання захворюваності коронавірусом у Закарпатській області посилили карантин.

Крім того, посилив карантин Харків.