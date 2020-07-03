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03 липня 2020, пʼятниця, 19:45 8
Суспільство 2020-07-03T20:45:02+03:00
Українські Новини
На Закарпатті посилюють карантин: обмежать роботу ресторанів і проведення богослужінь

На Закарпатті посилюють карантин: обмежать роботу ресторанів і проведення богослужінь

Кира Молчанова
Карантин, Закарпаття, Закарпатська область, Коронавірус, Посилення карантину, коронавірус в Ужгороді
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

Закарпатська область посилює карантин через зростання захворюваності на коронавірус.

Про це повідомляє Закарпатська ОДА за підсумками засідання регіональної ТЕБ та НС.

Там вирішили, що у зв'язку з карантином обмежать час роботи закладів громадського харчування та установ розважальної діяльності до 22 годин.

Також з 4 липня забороняється функціонування приміщень, які здаються в оренду для проведення масових заходів (весіль, випускних вечорів, поминальних заходів тощо).

На території області обмежується проведення богослужінь у приміщеннях храмів, молитовних будинків, інших культових спорудах.

Тепер богослужіння будуть проводити тільки на відкритому повітрі з дотриманням всіх вимог протиепідемічних заходів.

Крім того, у Міжгірському районі тимчасово заборонили роботу речових ринків.

Як повідомляли Українські Новини, директор компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова прогнозує різке падіння виручки або втрату бізнесу для 70% рестораторів у Києві через обмеження роботи.

Харків теж посилив карантин і заборонив роботу кінотеатрів і обмежив роботу закладів громадського харчування до 22:00.

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