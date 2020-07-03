На Закарпатті посилюють карантин: обмежать роботу ресторанів і проведення богослужінь

Закарпатська область посилює карантин через зростання захворюваності на коронавірус. Про це повідомляє Закарпатська ОДА за підсумками засідання регіональної ТЕБ та НС. Там вирішили, що у зв'язку з карантином обмежать час роботи закладів громадського харчування та установ розважальної діяльності до 22 годин. Також з 4 липня забороняється функціонування приміщень, які здаються в оренду для проведення масових заходів (весіль, випускних вечорів, поминальних заходів тощо). На території області обмежується проведення богослужінь у приміщеннях храмів, молитовних будинків, інших культових спорудах. Тепер богослужіння будуть проводити тільки на відкритому повітрі з дотриманням всіх вимог протиепідемічних заходів. Крім того, у Міжгірському районі тимчасово заборонили роботу речових ринків. Як повідомляли Українські Новини, директор компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова прогнозує різке падіння виручки або втрату бізнесу для 70% рестораторів у Києві через обмеження роботи. Харків теж посилив карантин і заборонив роботу кінотеатрів і обмежив роботу закладів громадського харчування до 22:00.