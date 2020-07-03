Харків посилив карантин. Заборонили роботу кінотеатрів і обмежили роботу громадського харчування

Слідом за Києвом, який посилив карантин, Харків також встановив нові обмеження — заборонив роботу кінотеатрів і обмежив роботу закладів громадського харчування до 22:00.

Про це сказано в повідомленні на сайті Харківської міської ради, передають Українські Новини.

"У Харкові введено заборону на роботу кінотеатрів, а заклади громадського харчування можуть приймати тільки до 22:00", — сказано в ньому.

Таке рішення Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла на засіданні в п'ятницю.

Заступник Харківського міського голови Ігор Терехов заявив, що посилення карантинних заходів пов'язано з погіршенням епідеміологічної ситуації.

"Ми ввели більш жорсткі обмежувальні заходи у зв'язку з цією ситуацією. Перше - це заборона роботи кінотеатрів. Також рішенням комісії обмежена робота закладів громадського харчування, включаючи кафе і ресторани, до 22:00. При цьому, якщо у закладу немає літнього майданчика або його територія менш ніж 50 кв. м, він може працювати тільки на доставку замовлень на винос. Всі інші карантинні заходи, прийняті раніше, також продовжують діяти. Зокрема, в метро, громадському транспорті та супермаркетах городяни можуть перебувати тільки в захисних масках", — зазначив Ігор Терехов.

Також комісія заборонила проводити в місті заходи за участю понад 10 осіб.

Терехов звернувся до представників Національної поліції з проханням стежити за виконанням прийнятих рішень.

Він підкреслив, що міська влада постійно моніторить ситуацію з коронавірусом, і в залежності від динаміки захворюваності будуть прийматися відповідні рішення про скасування або продовження обмежень.

Як повідомляли Українські Новини, мережі кінотеатрів Києва відновили свою роботу 2 липня.

Тим часом у МОЗ заперечують посилення карантину при захворюваності на COVID-19 60 хворих на 100 тис. населення.