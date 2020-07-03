підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 липня 2020, пʼятниця, 19:20 9
Суспільство 2020-07-03T20:45:02+03:00
Українські Новини
Харків посилив карантин. Заборонили роботу кінотеатрів і обмежили роботу громадського харчування

Харків посилив карантин. Заборонили роботу кінотеатрів і обмежили роботу громадського харчування

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Харкові, карантин в Харкові, Посилення карантину
Харків. Фото: 112 Україна
Харків. Фото: 112 Україна

Слідом за Києвом, який посилив карантин, Харків також встановив нові обмеження — заборонив роботу кінотеатрів і обмежив роботу закладів громадського харчування до 22:00.

Про це сказано в повідомленні на сайті Харківської міської ради, передають Українські Новини.

"У Харкові введено заборону на роботу кінотеатрів, а заклади громадського харчування можуть приймати тільки до 22:00", — сказано в ньому.

Таке рішення Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла на засіданні в п'ятницю.

Заступник Харківського міського голови Ігор Терехов заявив, що посилення карантинних заходів пов'язано з погіршенням епідеміологічної ситуації.

"Ми ввели більш жорсткі обмежувальні заходи у зв'язку з цією ситуацією. Перше - це заборона роботи кінотеатрів. Також рішенням комісії обмежена робота закладів громадського харчування, включаючи кафе і ресторани, до 22:00. При цьому, якщо у закладу немає літнього майданчика або його територія менш ніж 50 кв. м, він може працювати тільки на доставку замовлень на винос. Всі інші карантинні заходи, прийняті раніше, також продовжують діяти. Зокрема, в метро, громадському транспорті та супермаркетах городяни можуть перебувати тільки в захисних масках", — зазначив Ігор Терехов.

Також комісія заборонила проводити в місті заходи за участю понад 10 осіб.

Терехов звернувся до представників Національної поліції з проханням стежити за виконанням прийнятих рішень.

Він підкреслив, що міська влада постійно моніторить ситуацію з коронавірусом, і в залежності від динаміки захворюваності будуть прийматися відповідні рішення про скасування або продовження обмежень.

Як повідомляли Українські Новини, мережі кінотеатрів Києва відновили свою роботу 2 липня.

Тим часом у МОЗ заперечують посилення карантину при захворюваності на COVID-19 60 хворих на 100 тис. населення.

Більше новин про: Карантин Коронавірус коронавірус в Харкові карантин в Харкові Посилення карантину

Рада дозволила викладачів медуніверситетів допомаг...
Ярославський домовився з Фуксом, щоб харківським м...
Швеція продовжила заборону на в'їзд для українців ...
Кернес планує запустити метро в Харкові з 12 травн...
Рада звільнила Смолія з посади голови НБУ
Абітурієнтам з окупованих Донбасу і Криму дозволили вступати в усі українські виші без ЗНО
Новини
Пекельна спека під +40, але місцями накриє град і шквали. Прогноз погоди на 4 липня 21:00
Зеленський попросив розібратися з ДБР, яке забрало обладнання ППО 20:52
Українці заздрять білорусам, бо ті живуть у "тихій і спокійній країні", – Лукашенко 20:41
НПФ "Династія" від ICU став кращим пенсійним фондом України в 2020 році 20:14
ОККО планує побудувати гірськолижний курорт у Львівській області за $500 млн 20:12
більше новин
Модернізація електромереж — питання національної безпеки і промислового розвитку країни, — Деніел Вітт 16:53
ДФС веде активну боротьбу з нелегальными АЗС та незаконним обігом підакцизних товарів - Солодченко 12:31
"Шавки, бл*!", – керівник Суспільного Аласанія обізвав журналістів, його вимагають звільнити 16:25
Труханов закликав повернути Будинок Руссова громаді Одеси 17:27
НПФ "Династія" від ICU став кращим пенсійним фондом України в 2020 році 20:14
більше новин
Профспілки і роботодавці вимагають від Шмигаля зупинити масові скорочення в хімічній галузі 21:50
Ціни на ранній херсонський кавун різко впали 12:46
Київ посилив карантин, а Чернівці пом'якшили. Які і де діють обмеження та послаблення 08:31
Долар на міжбанку почав стрімко дорожчати 10:56
Після одноденного падіння захворюваність коронавірусом знову зростає 09:35
більше новин
Кабмін встановив виплати постраждалим від повені в Карпатах: заплатять від 20 тисяч до 300
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok