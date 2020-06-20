У Києві відкрили 12 пляжів: де можна купатися

У Києві дозволили купатися на пляжах. Фото: КМДА

У Києві дозволили купатися на пляжах. Фото: КМДА

Після того, як з 15 червня в Києві відкрили прибережні зони для відпочинку, на 12 пляжах вже дозволили купатися. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.

Паспорти відповідності нормам отримали 12 пляжів і 20 зон відпочинку для купання.

"Відкриття пляжів – це черговий тест на свідомість для киян. Коронавірус нікуди не зник. І на пляжах теж треба дотримуватися елементарних правил безпеки – соціальна дистанція, санітайзер", — повідомив мер.

Список пляжів, на яких дозволено купатися:

"Венеція"

Молодіжний

"Дитячий"

"Передмістна Слобідка"

"Золотий"

"Веселка"

"Центральний"

"Райдуга"

"Пуща-Водица"

"Чорторий"

"Троєщина"

"Галерний"

Карту розміщення можна подивитися тут.

На пляжі "Тельбін" і "Вербне" купатися не рекомендується.

Раніше Українські Новини повідомляли, у столиці з 15 червня можуть відкрити частину міських пляжів для відпочинку і купання.

Також повідомляли, що влітку в Києві планували відкрити 14 пляжів і 18 зон відпочинку.

Тим часом у звичайному режимі в Одесі працюють 8 комунальних пляжів без карантинних обмежень.