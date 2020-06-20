У Києві відкрили 12 пляжів: де можна купатися

Після того, як з 15 червня в Києві відкрили прибережні зони для відпочинку, на 12 пляжах вже дозволили купатися. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини. Паспорти відповідності нормам отримали 12 пляжів і 20 зон відпочинку для купання. "Відкриття пляжів – це черговий тест на свідомість для киян. Коронавірус нікуди не зник. І на пляжах теж треба дотримуватися елементарних правил безпеки – соціальна дистанція, санітайзер", — повідомив мер. Список пляжів, на яких дозволено купатися: "Венеція" Молодіжний "Дитячий" "Передмістна Слобідка" "Золотий" "Веселка" "Центральний" "Райдуга" "Пуща-Водица" "Чорторий" "Троєщина" "Галерний" Карту розміщення можна подивитися тут. На пляжі "Тельбін" і "Вербне" купатися не рекомендується. Раніше Українські Новини повідомляли, у столиці з 15 червня можуть відкрити частину міських пляжів для відпочинку і купання. Також повідомляли, що влітку в Києві планували відкрити 14 пляжів і 18 зон відпочинку. Тим часом у звичайному режимі в Одесі працюють 8 комунальних пляжів без карантинних обмежень.