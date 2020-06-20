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20 червня 2020, субота, 06:00 6
Суспільство 2020-06-20T07:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві відкрили 12 пляжів: де можна купатися

У Києві відкрили 12 пляжів: де можна купатися

Ирина Николенко
Карантин, Пляж, Київ, відпочинок, Пляжі Києва
У Києві дозволили купатися на пляжах. Фото: КМДА
У Києві дозволили купатися на пляжах. Фото: КМДА

Після того, як з 15 червня в Києві відкрили прибережні зони для відпочинку, на 12 пляжах вже дозволили купатися. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.

Паспорти відповідності нормам отримали 12 пляжів і 20 зон відпочинку для купання.

"Відкриття пляжів – це черговий тест на свідомість для киян. Коронавірус нікуди не зник. І на пляжах теж треба дотримуватися елементарних правил безпеки – соціальна дистанція, санітайзер", — повідомив мер.

Список пляжів, на яких дозволено купатися:

  • "Венеція"
  •  Молодіжний
  • "Дитячий"
  • "Передмістна Слобідка"
  • "Золотий"
  • "Веселка"
  • "Центральний"
  • "Райдуга"
  • "Пуща-Водица"
  • "Чорторий"
  • "Троєщина"
  • "Галерний"

Карту розміщення можна подивитися тут.

На пляжі "Тельбін" і "Вербне" купатися не рекомендується.

Раніше Українські Новини повідомляли, у столиці з 15 червня можуть відкрити частину міських пляжів для відпочинку і купання.

Також повідомляли, що влітку в Києві планували відкрити 14 пляжів і 18 зон відпочинку.

Тим часом у звичайному режимі в Одесі працюють 8 комунальних пляжів без карантинних обмежень.

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