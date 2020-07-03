Завтра в Чорногорію вилетить перший чартер з українськими туристами

Після того, як українцям дозволили в'їзд до Чорногорії, стало відомо, що перший чартер з українськими туристами відправиться туди 4 липня.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар у своєму Twitter, передають Українські Новини.

"Прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Чорногорії в Україні пані Драгіци Панорац. Окреслили шляхи активізації співробітництва в політичній, економічній та туристичній сферах. До речі, 4 липня в Чорногорію відлетить перший чартер з українськими туристами", — написав дипломат.

Як повідомляли Українські Новини, Чорногорія змінила правила допуску українців на свою територію. Раніше було необхідно мати результати ПЛР-тесту, тепер дозволили в'їзд і з результатами ІФА-тесту на антитіла (ELISA). Експрес-тест не підходить.

Результат тесту має бути роздрукований. Переклад на англійську або чорногорську є бажаним, але не є обов'язковим.

Крім того, які країни вже відкрили свої кордони для українців. Європейський союз вирішив не відкривати кордони для українців з 1 липня.