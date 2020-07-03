підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 липня 2020, пʼятниця, 20:56 10
Суспільство 2020-07-03T23:15:02+03:00
Українські Новини
Завтра в Чорногорію вилетить перший чартер з українськими туристами

Завтра в Чорногорію вилетить перший чартер з українськими туристами

Валерия Драгомирова
чорногорія, Відкриття кордонів, Послаблення карантину, відпустка в Чорногорії
Чорногорія. Фото: pixabay
Чорногорія. Фото: pixabay

Після того, як українцям дозволили в'їзд до Чорногорії, стало відомо, що перший чартер з українськими туристами відправиться туди 4 липня.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар у своєму Twitter, передають Українські Новини.

"Прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Чорногорії в Україні пані Драгіци Панорац. Окреслили шляхи активізації співробітництва в політичній, економічній та туристичній сферах. До речі, 4 липня в Чорногорію відлетить перший чартер з українськими туристами", — написав дипломат.

Як повідомляли Українські Новини, Чорногорія змінила правила допуску українців на свою територію. Раніше було необхідно мати результати ПЛР-тесту, тепер дозволили в'їзд і з результатами ІФА-тесту на антитіла (ELISA). Експрес-тест не підходить.

Результат тесту має бути роздрукований. Переклад на англійську або чорногорську є бажаним, але не є обов'язковим.

Крім того, які країни вже відкрили свої кордони для українців. Європейський союз вирішив не відкривати кордони для українців з 1 липня.

Більше новин про: чорногорія Відкриття кордонів Послаблення карантину відпустка в Чорногорії

Рада звільнила Смолія з посади голови НБУ
Абітурієнтам з окупованих Донбасу і Криму дозволили вступати в усі українські виші без ЗНО
Новини
"Металург" їде додому. У футболістів ще одного українського клубу виявили COVID-19 22:49
В Україні заблокували схему зловживань з ПДВ, яка завдала шкоди бюджету на 9 млрд гривень 22:17
Українці зможуть отримати короткострокові туристичні дозволи на проживання в Туреччині 22:03
Скріншот: youtube/TRT World Now
На фабриці феєрверків в Туреччині стався вибух: кількість постраждалих наблизилася до 100, 4 людини загинули 21:59
Від вибуху гранати у полтавському офісі партії Бойка постраждала дівчина 21:19
більше новин
Модернізація електромереж — питання національної безпеки і промислового розвитку країни, — Деніел Вітт 16:53
ДФС веде активну боротьбу з нелегальными АЗС та незаконним обігом підакцизних товарів - Солодченко 12:31
"Шавки, бл*!", – керівник Суспільного Аласанія обізвав журналістів, його вимагають звільнити 16:25
Труханов закликав повернути Будинок Руссова громаді Одеси 17:27
НПФ "Династія" від ICU став кращим пенсійним фондом України в 2020 році 20:14
більше новин
Профспілки і роботодавці вимагають від Шмигаля зупинити масові скорочення в хімічній галузі 21:50
Ціни на ранній херсонський кавун різко впали 12:46
Київ посилив карантин, а Чернівці пом'якшили. Які і де діють обмеження та послаблення 08:31
Долар на міжбанку почав стрімко дорожчати 10:56
Після одноденного падіння захворюваність коронавірусом знову зростає 09:35
більше новин
Кабмін встановив виплати постраждалим від повені в Карпатах: заплатять від 20 тисяч до 300
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok