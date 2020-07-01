підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 липня 2020, середа, 13:26 8
Зовнішня політика 2020-07-01T13:39:07+03:00
Українські Новини
Чорногорія змінила правила допуску українців на свою територію

Чорногорія змінила правила допуску українців на свою територію

Елизавета Кесельман
Карантин, чорногорія, Відкриття кордонів, правила перетину кордону
Чорногорія. Фото:montenegro-gb.ru
Чорногорія. Фото:montenegro-gb.ru

З 30 червня Чорногорія змінила умови допуску громадян України на свою територію, дозволивши в'їзд не тільки з негативним ПЛР тестом, а і з тестом на антитіла. Про це зазначається в повідомленні посольства України в Чорногорії від 30 червня.

Раніше було необхідно мати результати ПЛР-тесту, тепер дозволили в'їзд і з результатами ІФА-тесту на антитіла (ELISA). Експрес-тест не підходить.

"Українські громадяни можуть в'їжджати в Чорногорію при наявності негативного тесту на COVID-19. Вимоги до цього тесту: це має бути ПЛР тест (PCR) або ІФА тест на антитіла (ELISA), експрес-тест не підходить", написали в посольстві.

Також тест повинен бути зроблений не пізніш ніж 72 години до моменту перетину чорногірського кордону (72 години з моменту забору зразків, а не отримання результатів).

Тест повинен бути роздрукований. Переклад на англійську або чорногорську є бажаним, але не є обов'язковим.

Тест повинен бути зроблений в лабораторії, яка має акредитацію ISO 15189 або ISO / IEC 17025. Тест може бути зроблений не тільки на території України, а і в будь-якій іншій країні.

Як повідомляли Українські Новини, для подорожі в Туреччину знадобиться спеціальна страховка.

Більше новин про: Карантин чорногорія Відкриття кордонів правила перетину кордону

Кількість областей, не готових до пом'якшення кара...
Для подорожі в Туреччину необхідно оформити спецст...
Після відкриття кордонів для туристів багато країн...
Українцям дозволили в'їзд до Чорногорії за умови н...
Київ посилив карантин: кафе і розважальні заклади працюватимуть до 22:00
Житомирщина послаблює карантин
Новини
Чорногорія змінила правила допуску українців на свою територію 13:26
Закривати треба корупціонерів, а не медіа!, – журналісти найрейтинговішого шоу на UA:Перший заявили про утиски влади 13:15
У Києві захворюваність на коронавірус зросла майже вдвічі за добу 13:07
Сьогодні Польща відновила авіасполучення з Україною, Wizz Air виконав рейси з Києва до 3 польських міста 13:00
Пальчевський заявив про створення нової альтернативної політсили 12:58
більше новин
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
Робітники харківського "Електроважмашу" знову звертаються до Зеленського за допомогою 08:54
КП "Харківводоканал" вимушено припинила надавати послуги водовідведення "Електроважмашу" 10:05
Незаконні юридичні дії Артема Ситника пов'язані з економічними інтересами щодо моєї компанії, - Олег Бахматюк послам G7 12:32
"Електроважмаш" остаточно зупинився: сировини немає, водовідведення припинили через борги 11:17
більше новин
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
Скандальна "Слуга народу" Третьякова заявила, що родичі зниклих безвісти на Донбасі наживаються на пільгах 21:14
Українцям з 1 липня перерахують пенсію: кому і на скільки збільшать виплати 05:03 Інфографіка
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
Іноземці вивели з України понад $11 млрд з початку року 14:01
Рейтинг довіри Зеленському вперше став негативним, — КМІС 15:47
більше новин
За допомогою Степанова медреформу знову переносять з політичних мотивів, - Миселюк
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok