Чорногорія змінила правила допуску українців на свою територію

З 30 червня Чорногорія змінила умови допуску громадян України на свою територію, дозволивши в'їзд не тільки з негативним ПЛР тестом, а і з тестом на антитіла. Про це зазначається в повідомленні посольства України в Чорногорії від 30 червня.

Раніше було необхідно мати результати ПЛР-тесту, тепер дозволили в'їзд і з результатами ІФА-тесту на антитіла (ELISA). Експрес-тест не підходить.

"Українські громадяни можуть в'їжджати в Чорногорію при наявності негативного тесту на COVID-19. Вимоги до цього тесту: це має бути ПЛР тест (PCR) або ІФА тест на антитіла (ELISA), експрес-тест не підходить", — написали в посольстві.

Також тест повинен бути зроблений не пізніш ніж 72 години до моменту перетину чорногірського кордону (72 години з моменту забору зразків, а не отримання результатів).

Тест повинен бути роздрукований. Переклад на англійську або чорногорську є бажаним, але не є обов'язковим.

Тест повинен бути зроблений в лабораторії, яка має акредитацію ISO 15189 або ISO / IEC 17025. Тест може бути зроблений не тільки на території України, а і в будь-якій іншій країні.

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