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03 липня 2020, пʼятниця, 19:49 7
Силові структури 2020-07-03T20:45:02+03:00
Українські Новини
У п'ятницю бойовики випустили у бік позицій сил ООС понад 220 мін і снарядів

У п'ятницю бойовики випустили у бік позицій сил ООС понад 220 мін і снарядів

Елена Новикова
Донбас, ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, військові ООС, Ситуація на Сході, Бойовики ДНР, обстріли бойовиків
Військові. Фото: Facebook/ОНС
Військові. Фото: Facebook/ОНС

Бойовики 12 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 3 липня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це сказано в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"3 липня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120 - і 82-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю",  — сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли українські позиції поблизу Новотошківського, Південного, Залізного, Шумів, Оріхового і хутора Вільного.

У районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" обстріл велися недалеко від Водяного, а також Авдіївки, Кам'янки, Старогнатівки і Зайцевого.

Крім того, в населеному пункті Зайцеве в результаті обстрілу з мінометів померла місцева жителька Олена Міхова, 1940 року народження.

Втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілу немає.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 режим "тиша" дотримується.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Загалом, з початку доби, противник випустив у бік наших позицій понад 220 мін і снарядів.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, 3 липня. бойовики в Авдіївці Донецької області обстріляли приватний сектор.

Також 1 липня, бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС), внаслідок чого 1 українського військовослужбовця травмовано.

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