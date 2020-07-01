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01 липня 2020, середа, 18:30 7
Силові структури 2020-07-01T19:07:25+03:00
Українські Новини
Бойовики влаштували провокації на Донбасі. Воїн ЗСУ зазнав бойову травму

Бойовики влаштували провокації на Донбасі. Воїн ЗСУ зазнав бойову травму

Надежда Комендантова
ООС, Бойовики, Схід України
Поранення. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA
Поранення. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів ООС в середу, 1 український військовослужбовець травмований.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"1 липня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Підрозділу Об'єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації і прицільним вогнем змушували супротивника відмовитися від продовження обстрілу", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріл велися неподалік населених пунктів Горіхове і Травневе.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник обстріляв українські позиції біля Пісків та Авдіївки.

З початку поточної доби в результаті обстрілу з боку незаконних збройних формувань 1 військовослужбовець Збройних сил отримав бойове травмування.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 режим тиші дотримується.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, 30 червня бойовики 12 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил, 2 військових були поранені.

29 червня на Донбасі окупанти 12 разів влаштовували провокації із забороненою зброєю, поранені два бійці ВСУ.

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