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02 липня 2020, четвер, 21:55 5
Силові структури 2020-07-02T23:00:01+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики обстріляли позиції сил ООС і поранили військового

На Донбасі бойовики обстріляли позиції сил ООС і поранили військового

Елена Новикова
ООС, обстріли в зоні ООС, обстріли на Донбасі, Обстріл бойовиків
Військові. Фото: Facebook/ОНС
Військові. Фото: Facebook/ОНС

1 український військовослужбовець зазнав поранення внаслідок обстрілу бойовиками позицій підрозділів операції Об'єднаних сил в четвер, в той час, як за минулу добу на Донбасі бойовики зазнали серйозних втрати, втративши майже десяток бійців".

Про це сказано в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 2 липня, російсько-окупаційні війська в черговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції Об'єднаних сил", — сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, 1 український військовий був поранений поблизу Невельського.

Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням бойовиків адекватну відповідь.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, 30 червня на Донбасі бойовики 12 разів влаштовували провокації, поранено двох українських військових.

Також 28 червня на Донбасі бойовики обстріляли селище.

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