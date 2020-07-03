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03 липня 2020, пʼятниця, 16:12 8
Силові структури 2020-07-03T18:30:05+03:00
Українські Новини
Бойовики обстріляли приватний сектор в Авдіївці Донецької області

Бойовики обстріляли приватний сектор в Авдіївці Донецької області

Елена Новикова
ООС, війна на Донбасі, обстріли на Донбасі, Обстріли, Авдіївка
Бойовики обстріляли приватний сектор в Авдіївці. Фото: Міноборони
Бойовики обстріляли приватний сектор в Авдіївці. Фото: Міноборони

Бойовики в Авдіївці Донецької області обстріляли приватний сектор в п'ятницю, 3 липня, після того, як жінка загинула внаслідок обстрілу Погоди Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Збройні формування Російської Федерації продовжують обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів у прифронтових районах Донбасу. Сьогодні, 3 липня, російські окупанти з міномета калібру 120 мм обстріляли приватний сектор у населеному пункті Авдіївка. Одна з мін потрапила в дачний будинок, розташований в садовому масиві "Лісова казка", - сказано в ньому.

Наголошується, що будівля зайнялася, полум'я перекинулося на сусідній будинок.

Внаслідок дій бойовиків ніхто з мирних жителів не постраждав.

"Відверто нехтуючи правилами ведення війни, ворог ще раз підтверджує свою окупаційну сутність і свідомо наражає на небезпеку цивільне населення", - йдеться в повідомленні.

Обстріляли житловий будинок в Авдіївці бойовики. Фото: МіноборониОбстріляли приватний ектор в Авдіївці. Фото: Міноборони

Житлові будинки бойовики обстріляли в Авдіївці. Фото: МіноборониПриватний сектор бойовики обстріляли в Авдіївці. Фото: Міноборони

Як повідомляли Українські Новини, під час занять зі стрільби у бойовиків вибухнув міномет, загинули троє окупантів.

Раніше бойовики обстріляли позиції сил ООС і поранили військового.

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