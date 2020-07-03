На Донбасі загинула жінка внаслідок обстрілу бойовиків

Цивільна жінка загинула внаслідок обстрілу Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні штабу операції Об'єднаних сил, передають Українські Новини.

"Сьогодні, на світанку 3 липня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз відкрили вогонь по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок цинічного обстрілу з мінометів калібру 82-мм загинула місцева мешканка 1940 року", - сказано в ньому.

У повідомленні наголошується, що окупанти в черговий раз відкрито продемонстрували ігнорування "мінських домовленостей".

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 10 разів обстріляли позиції сил ООС 2 липня, 1 військовий поранений поблизу Невельського.

У середу, 1 липня, бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС), внаслідок чого 1 український військовослужбовець травмований. Підрозділу Об'єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації і прицільним вогнем змушували супротивника відмовитися від продовження обстрілу.

30 червня окупанти 12 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС), внаслідок чого двоє українських військовослужбовців отримали поранення.