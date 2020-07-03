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03 липня 2020, пʼятниця, 18:38 8
Європа 2020-07-03T19:30:01+03:00
Українські Новини
Швеція продовжила заборону на в'їзд для українців до кінця літа

Швеція продовжила заборону на в'їзд для українців до кінця літа

Елизавета Кесельман
Карантин, Швеція, обмеження пересування, Закриття кордонів, Коронавірус в Швеції
Стокгольм, Швеція.Фото: pixabay
Стокгольм, Швеція.Фото: pixabay

Швеція, де вирішили розслідувати дії влади в боротьбі з коронавірусом, заявила про те, що подовжує заборону на в'їзд для громадян з країн, які не входять до складу Європейського Союзу до 31 серпня. Про це зазначається в повідомленні прес-служби посольства Швеції в Україні.

Як зазначається, рішення було прийнято у відповідності з рекомендаціями Єврокомісії.

При цьому, для окремих категорій громадян були прийняті певні пом'якшення.

"Починаючи з 4 липня, будуть зняті деякі обмеження, що стосуються заборони на в'їзд. Це означає, що вимога повернутися додому скасована. Ця вимога також скасована і для членів сімей. Таким чином, в'їзд дозволено громадянам ЄС та особам з видами на проживання у Швеції, незалежно від мети візиту ", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Швеція стала однією з "бунтівних" країн, яка вирішила не вводити режим самоізоляції після чого головний епідеміолог країни визнав це помилкою влади.

Крім того, Швеція зняла обмеження на пересування країною з 13 червня.

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