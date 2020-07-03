Швеція продовжила заборону на в'їзд для українців до кінця літа

Швеція, де вирішили розслідувати дії влади в боротьбі з коронавірусом, заявила про те, що подовжує заборону на в'їзд для громадян з країн, які не входять до складу Європейського Союзу до 31 серпня. Про це зазначається в повідомленні прес-служби посольства Швеції в Україні.

Як зазначається, рішення було прийнято у відповідності з рекомендаціями Єврокомісії.

При цьому, для окремих категорій громадян були прийняті певні пом'якшення.

"Починаючи з 4 липня, будуть зняті деякі обмеження, що стосуються заборони на в'їзд. Це означає, що вимога повернутися додому скасована. Ця вимога також скасована і для членів сімей. Таким чином, в'їзд дозволено громадянам ЄС та особам з видами на проживання у Швеції, незалежно від мети візиту ", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Швеція стала однією з "бунтівних" країн, яка вирішила не вводити режим самоізоляції після чого головний епідеміолог країни визнав це помилкою влади.

Крім того, Швеція зняла обмеження на пересування країною з 13 червня.