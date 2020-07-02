Швеція розслідує дії влади щодо боротьби з коронавірусом

Швеція стала однією з небагатьох країн, яка відмовилась вводити карантин через пандемію коронавірусу. Пізніше головний епідеміолог країни все-таки визнав, що влада допустила помилку в тому, що не вчасно ввела карантинні заходи. Тим часом, в уряді сформували комісію для розслідування заходів, прийнятих в країні для боротьби з COVID-19. Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен, передає видання The Local.

Згідно з інформацією відомства, комісія вивчить, які заходи проти COVID-19 прийняли центральні і місцеві влади і як жителі країни дотримувалися рекомендовані обмеження.

Крім того, комісія оцінить, наскільки успішно Швеція боролася з пандемією у порівнянні з іншими країнами.

Очолить комітет Матс Мелін, який раніше працював у вищому адміністративному суді Швеції. Також в комісію увійдуть фахівці в області медицини, етики та економіки.

Остаточну доповідь про свою роботу комісія представить у лютому 2022 року. За даними, що наводить агентство, 79% від загального числа смертей, зафіксованих в країні, припадає на мешканців будинків людей похилого віку.

Як повідомляли Українські Новини, Швеція зняла обмеження на пересування країною з 13 червня.

Крім того, Швеція вважала, що самоізоляція через коронавірус призведе до насильства і депресії.