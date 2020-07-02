підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 липня 2020, четвер, 08:26 14
Європа 2020-07-02T11:00:03+03:00
Українські Новини
Швеція розслідує дії влади щодо боротьби з коронавірусом

Швеція розслідує дії влади щодо боротьби з коронавірусом

Елизавета Кесельман
Карантин, Швеція, Обмеження, Коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Швеція стала однією з небагатьох країн, яка відмовилась вводити карантин через пандемію коронавірусу. Пізніше головний епідеміолог країни все-таки визнав, що влада допустила помилку в тому, що не вчасно ввела карантинні заходи. Тим часом, в уряді сформували комісію для розслідування заходів, прийнятих в країні для боротьби з COVID-19. Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен, передає видання The Local.

Згідно з інформацією відомства, комісія вивчить, які заходи проти COVID-19 прийняли центральні і місцеві влади і як жителі країни дотримувалися рекомендовані обмеження.

Крім того, комісія оцінить, наскільки успішно Швеція боролася з пандемією у порівнянні з іншими країнами.

Очолить комітет Матс Мелін, який раніше працював у вищому адміністративному суді Швеції. Також в комісію увійдуть фахівці в області медицини, етики та економіки.

Остаточну доповідь про свою роботу комісія представить у лютому 2022 року. За даними, що наводить агентство, 79% від загального числа смертей, зафіксованих в країні, припадає на мешканців будинків людей похилого віку.

Як повідомляли Українські Новини, Швеція зняла обмеження на пересування країною з 13 червня.

Крім того, Швеція вважала, що самоізоляція через коронавірус призведе до насильства і депресії.

Більше новин про: Карантин Швеція Обмеження Коронавірус

Через 34 роки в Швеції завершили розслідування вби...
Сьогодні відкриваються кінотеатри: зал має бути за...
У Чернівцях карантин послабили...
Українцям поки що не можна в Європу. Рішення будут...
Після одноденного падіння захворюваність коронавірусом знову зростає
Київ посилив карантин, а Чернівці пом'якшили. Які і де діють обмеження та послаблення
Новини
"Фармак" розраховує на включення фармацевтики в перелік пріоритетних галузей економіки 11:13
Долар на міжбанку почав стрімко дорожчати 10:56
У Дністрі підіймається рівень води, трасу Одеса - Рені може затопити 10:51
Підрив НБУ був би великим кроком назад: посли G7 відреагували на заяву Смолія про відставку 10:30
"Хмельницькгаз збут" просить Міненерго не допустити зривів в постачанні природного газу населенню 10:25
більше новин
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
Робітники харківського "Електроважмашу" знову звертаються до Зеленського за допомогою 08:54
"Електроважмаш" остаточно зупинився: сировини немає, водовідведення припинили через борги 11:17
Незаконні юридичні дії Артема Ситника пов'язані з економічними інтересами щодо моєї компанії, - Олег Бахматюк послам G7 12:32
Віталій Кличко. Фото: КМДА
Кличка, Комарницького і Тищенка зловили на "розпилі" 6 млрд гривень при добудові Подільського мосту, — ЗМІ 11:22
більше новин
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
Київ посилив карантин: кафе і розважальні заклади працюватимуть до 22:00 12:24
У Чорному морі зацвіли водорості Фото: Держпродспоживчслужба
Чорне море позеленіло. Біля берегів Одеси через спеку "зацвіли" водорості 15:14
Київ посилив карантин, а Чернівці пом'якшили. Які і де діють обмеження та послаблення 08:31
Іноземці вивели з України понад $11 млрд з початку року 14:01
більше новин
Долар підскочив в ціні. Офіційний курс НБУ на четвер
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok