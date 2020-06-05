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05 червня 2020, пʼятниця, 15:45 15
Європа 2020-06-05T19:00:04+03:00
Українські Новини
Швеція зніме обмеження на пересування країною з 13 червня

Швеція зніме обмеження на пересування країною з 13 червня

Елизавета Кесельман
Карантин, Швеція, Карантинні заходи, Коронавірус в Швеції
Стокгольм, Швеція. Фото: pixabay
Стокгольм, Швеція. Фото: pixabay

З 13 червня Швеція, яка пошкодувала про введення занадто м'яких карантинних заходів, планує зняти обмеження на вільне пересування всередині країни. Про це повідомляє The Local.

Зазначається, що станом на сьогоднішній день діють рекомендації уряду на поїздки тривалістю не більше 1-2 годин на машині.

Згідно з новими правилами, люди без симптомів коронавірусу зможуть вільно подорожувати по країні з будь-якої причини, включаючи туризм, з дотриманням правил гігієни та соціального дистанціювання.

"Ситуація все ще серйозна. Це не означає, що небезпека минула, це не означає, що життя повертається до нормального ритму. Кожна подорож цього літа повинно здійснюватися з обережністю", заявив прем'єр-міністр Стефан Левен.

Нинішнє рішення не впливає на заборону на в'їзд до ЄС через Швецію, яка діє до 15 червня і може бути продовжена, а також рекомендації шведського МЗС проти несуттєвих міжнародних поїздок.

Як повідомляли Українські Новини, Швеція виступила проти введення режиму обов'язкової самоізоляції через небезпеку підвищення домашнього насильства та депресії.

Крім того, з 8 червня уряд Швеції відкриває кордони для фермерів та садівників, оскільки "вони виконують важливі функції в Швеції".

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