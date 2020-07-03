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03 липня 2020, пʼятниця, 17:35 4
Життя 2020-07-03T18:15:02+03:00
Українські Новини
Ціни на тури в Туреччину несуттєво знизилися. За скільки можна відпочити

Ціни на тури в Туреччину несуттєво знизилися. За скільки можна відпочити

Валерия Драгомирова
Туризм, відпустка в Туреччині, тури в Туреччину, Літня відпустка, Відпустка 2020
Туреччина. Фото: pixabay
Туреччина. Фото: pixabay

Туристичний оператор компанія Join Up заявляє, що поточні ціни на тури в Туреччину, куди потрібно оформити спецстраховку, порівняно з аналогічним періодом 2019 року несуттєво знизилися.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба компанії. "Ціни на тури в Туреччину в липні 2020 року порівняно з липнем 2019 року несуттєво знизилися ", — повідомила компанія.

Пресслужба уточнила, що точну цифру зниження вирахувати складно.

Зазначається, що падіння цін пов'язане з пандемією COVID-19, закриттям кордонів і, як наслідок, низькою заповнюваністю готелів.

Наразі на сайті оператора вартість туру на 2 людей на 7 ночей в Туреччину стартує від 17 110 гривень.

Як повідомляли Українськi Новини, компанія Join Up відновила тури в Єгипет, Туреччину та Албанію з 1 липня, в Туніс - з 27 іюня.

Українцям для подорожі в Туреччину з 1 липня необхідно оформити страховку на випадок захворювання на коронавірус.

З 1 липня Туреччина відновила пасажирські перевезення з Украіни.

Туреччина віднесена Україною до "зелених зон", тому після повернення дотримуватися режиму самоізоляції не потрібно.

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