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16 червня 2020, вівторок, 11:18 11
Транспорт 2020-06-16T12:45:02+03:00
Українські Новини
Join Up має намір летіти в Єгипет, Туреччину, Албанію вже 1 липня, в Туніс — 27 червня

Join Up має намір летіти в Єгипет, Туреччину, Албанію вже 1 липня, в Туніс — 27 червня

Кира Молчанова
Авіапереліт, Єгипет, Турція, Албанія, Авіасполучення, Join Up, Туніс
Авіаперельоти. Фото: pixabay.com
Авіаперельоти. Фото: pixabay.com

В той час, як МАУ відновлює рейси в Париж та Амстердам, туристичний оператор Join Up з 1 липня відновлює продаж турів в Туреччину, де подорожуючим потрібно буде пройти тест на коронавірус, Єгипет та Албанію, а в Туніс - з 27 червня.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Раді повідомити, що з 1 липня ми повертаємося до нашого улюбленій справі — продовжувати відкривати світ і закохувати туристів у подорожі", - сказано в ньому.

Наголошується, що у продажу доступні пакетні тури з вильотом з 1 липня в Туреччину, де туристу необхідно буде пройти тестування на коронавірус після прибуття у разі виявленої підвищеної температури, в Албанію (без обмежень на кордоні і без тестування), а також в Єгипет.

Виліт в Туніс можливий з 27 червня з довідкою про тестування не раніше, ніж за 3 дні до вильоту.

Крім того, туроператор готується запускати продажу турів відразу після досягнення домовленостей на рівні держав на Кіпр, в Болгарію, Хорватію, Чорногорію, Грузії та Греції.

Перельоти в пункти призначення планується здійснювати авіакомпанією SkyUp.

Як повідомляли Українські Новини, 15 червня Україна відновила міжнародне авіасполучення і запустила перші 13 рейсів. 

Також з 15 червня кордони для українців відкрили 4 країни – Албанія, Великобританія, США і Туреччина.

Крім того, з 1 липня Єгипет відкриє аеропорти для регулярних міжнародних рейсів.

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