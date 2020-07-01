Сьогодні прогнозують магнітні бурі. Як уберегтися

На початку та в кінці липня прогнозують тривалі магнітні бурі. Сьогодні відбудуться перші атмосферні коливання і триватимуть декілька днів, передають Українські Новини. Магнітні бурі очікуються з 1по 3 липня. Ці коливання будуть слабкими, проте метеочутливі люди зможуть відчути на собі їх вплив. Так, може погіршуватися самопочуття, виникати головний біль, дратівливість, сонливість, загальна слабкість. Також може підвищуватися артеріальний тиск і біль у суглобах. Як уберегтися від магнітних коливань Медики радять у ці дні більше уваги приділити своєму здоров'ю. Під час магнітних бур рекомендується відмовитися від жирної їжі та алкогольних напоїв. В раціон краще додати сезонні овочі та фрукти. Поліпшити самопочуття можуть легкі фізичні вправи. Під час магнітних коливань потрібно спати щонайменше 7 годин. Раніше Українські Новини повідомляли, у травні спостерігалися декілька магнітних бур, під час яких люди скаржаться на головний біль, безсоння і швидке стомлення. Також повідомлялося, що різкі зміни погоди, які спостерігаються влітку в Україні негативно впливають на здоров'я,