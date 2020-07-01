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01 липня 2020, середа, 06:45 7
Космос 2020-07-01T08:30:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні прогнозують магнітні бурі. Як уберегтися

Сьогодні прогнозують магнітні бурі. Як уберегтися

Ирина Николенко
магнітні бурі, магнітні бурі в липні, Прогноз магнітних бур
Магнітні бурі у липні 2020. Фото: SunFood.com.ua
Магнітні бурі у липні 2020. Фото: SunFood.com.ua

На початку та в кінці липня прогнозують тривалі магнітні бурі. Сьогодні відбудуться перші атмосферні коливання і триватимуть декілька днів, передають Українські Новини.

Магнітні бурі очікуються з 1по 3 липня. Ці коливання будуть слабкими, проте метеочутливі люди зможуть відчути на собі їх вплив.

Так, може погіршуватися самопочуття, виникати головний біль, дратівливість, сонливість, загальна слабкість. Також може підвищуватися артеріальний тиск і біль у суглобах.

Як уберегтися від магнітних коливань

Медики радять у ці дні більше уваги приділити своєму здоров'ю.

Під час магнітних бур рекомендується відмовитися від жирної їжі та алкогольних напоїв.

В раціон краще додати сезонні овочі та фрукти.

Поліпшити самопочуття можуть легкі фізичні вправи.

Під час магнітних коливань потрібно спати щонайменше 7 годин.

Раніше Українські Новини повідомляли, у травні спостерігалися декілька магнітних бур, під час яких люди скаржаться на головний біль, безсоння і швидке стомлення.

Також повідомлялося, що різкі зміни погоди, які спостерігаються влітку в Україні негативно впливають на здоров'я, 

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