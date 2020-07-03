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03 липня 2020, пʼятниця, 18:36 6
Lifestyle 2020-07-03T19:30:02+03:00
Українські Новини
Українці вже завтра зможуть побачити унікальне явище – парад планет

Українці вже завтра зможуть побачити унікальне явище – парад планет

Кира Молчанова
Парад планет, Астрономічні явища, астрономія
Парад планет. Фото: space.com.ua
Парад планет. Фото: space.com.ua

Парад планет – це красиве астрономічне явище, при якому відразу кілька планет Сонячної системи опиняються по одну сторону від Сонця візуально недалеко одна від одної. Земний спостерігач при цьому бачить їх практично на одній лінії — це яскраве видовище, передають Українські Новини.

Які планети братимуть участь у параді

Парад в цьому місяці буде великим. Це означає, що в ньому братимуть участь більш ніж шість планет Сонячної системи. Великий парад планет проходитиме близько двох тижнів. Вночі можна буде побачити в небі Марс, Юпітер і Сатурн, а вранці — Венеру. Меркурій теж бере участь, але побачити його неозброєним поглядом не можна через Сонце. Нептун і Уран можна буде розглянути тільки в телескоп. Якщо сонячне або місячне затемнення спостерігається лише кілька годин, то планети рухаються повільніше, і спостерігати за ними можна буде довше — близько двох тижнів.

Звичайно, не варто очікувати, що планети вишикуються в одну лінію, як на цьому параді, але з точки зору земного спостерігача опиняться в одному секторі неба. Це досить рідкісне явище. Відбудеться майже ідеальне вирівнювання, кут відхилення буде досить малим. Останній парад планет цього типу відбувся в 1982 році, а наступний очікується в 2161 і 2492 роках.

Чи може парад планет вплинути на здоров'я

Деякі вважають час параду планет критичним або визначальним для людини. Проте астрономи не радять приписувати початку липня якісь особливі властивості або планувати на цей день прийняття важливих рішень. Точно також рух небесних сфер не здатний вплинути на здоров'я людини. Особливо вразливі люди можуть відчути різницю, між звичайними днями і днями параду планет, але дуже вплинути на здоров'я це астрономічне явище не може.

Як повідомляли Українські новини, в липні очікується кілька магнітних бур, які можуть негативно вплинути на організм людини. Атмосферні коливання пройдуть з 1 по 3 липня і в кінці місяця, які триватимуть кілька днів.

У липні цього року очікується метеоритний потік Південні дельта-Аквариди. Також Юпітер виявиться ближче до Землі і можна буде добре розглянути за допомогою телескопа середнього розміру.

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