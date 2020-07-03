Глава АМКУ Терентьєв передумав відкликати заяву про звільнення

Голова Антимонопольного комітету (АМКУ) Юрій Терентьєв відкликав заяву про відкликання заяви про відставку від 1 липня.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в партії "Слуга народу".

"Терентьєв наразі відкликав заяву про відкликання заяви про відставку", - сказав він.

За висновком юристів Верховної Ради, розгляд питання про звільнення Терентьєва було неможливо за наявності заяви про відкликання заяви про відставку.

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У свою чергу на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Терентьєв підтвердив, що відкликав заяву про відкликання заяви про відставку і заявив, що він не боїться оцінки своєї роботи Радою.

"Нехай Верховна Рада України приймає рішення, яке вважає справедливим стосовно мене і нашої спільної роботи за останні 5 років! Я пишаюся командою АМКУ і тим, що АМКУ став працездатною і шанованою в світі організацією!" - написав він.

Крім того, він додав, що готовий прийняти будь-яке рішення парламенту.

Як повідомляли Українські Новини, Антимонопольний комітет почав розглядати справу про можливе зловживання монопольним становищем Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України".

Раніше Україна зобов'язалася перед Міжнародним валютним фондом підсилити повноваження Антимонопольного комітету з проведення обшуків.