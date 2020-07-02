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02 липня 2020, четвер, 17:12 7
Верховна Рада і партії 2020-07-02T18:30:02+03:00
Українські Новини
Комітет з питань економічної політики рекомендує Раді звільнити голову АМКУ Терентьєва

Комітет з питань економічної політики рекомендує Раді звільнити голову АМКУ Терентьєва

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, АМКУ, Верховна Рада України, Юрій Терентьєв, комітет з питань економічної політики
Юрій Терентьєв. Фото: facebook/yuriy.terentyev
Юрій Терентьєв. Фото: facebook/yuriy.terentyev

Комітет Верховної Ради з питань економічної політики рекомендує парламенту схвалити заяву голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва про відставку, тоді як фінансовий комітет рекомендує Раді звільнити Смолія.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в парламенті.

"Комітет прийняв рішення підтримати відставку", — сказало джерело.

Воно додало, що комітет не отримував від секретаріату Ради заяви Терентьєва про відкликання заяви про відставку.

Як повідомляли Українські Новини, ввечері 1 липня низка ЗМІ повідомили з посиланням на неназвані джерела, що Президент Володимир Зеленський на нараді в Офісі Президента змусив голову АМКУ Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.

Ймовірною причиною конфлікту між Зеленським і Терентьєвим, за даними ЗМІ, є накладення АМКУ штрафу в розмірі 6,5 млрд гривень на компанію "Тедіс", яка є монополістом на ринку тютюнових виробів.

Потім 2 липня Терентьєв написав заяву про відкликання заяви про відставку від 1 липня.

Терентьєв працює головою АМКУ з травня 2015 року.

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