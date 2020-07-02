Голова АМКУ Терентьєв відкликав свою заяву про відставку від 1 липня

Голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв, якого на посаду призначив Порошенко, відкликав свою заяву про відставку від 1 липня. Про це йдеться в заяві Терентьєва на ім'я голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, текст якого мають Українські Новини.

"Відкликаю раніше подану заяву про відставку з посади Голови Антимонопольного комітету України від 1 липня 2020 року", – йдеться в заяві.

Терентьєв також просить не розглядати відкликану заяву та не включати його до порядку денного Верховної Ради, парламентських комітетів.

Терентьєв відкликав заяву про відставку

Заява Терентьєва про відкликання відставки вже зареєстровано в Раді.

Увечері 1 липня низка ЗМІ повідомили з посиланням на неназвані джерела, що Президент України Володимир Зеленський, на нараді в Офісі Президента, змусив голову АМКУ Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.

Ймовірна причина конфлікту між Зеленським і Терентьєвим - накладення АМКУ штрафу в розмірі 6,5 млрд гривень на компанію "Тедіс", яка є монополістом на ринку тютюнових виробів.

Терентьєв працює головою АМКУ з травня 2015 року.

Раніше Українські Новини повідомляли, Антимонопольний комітет встановив ознаки монопольного положення енергохолдингу ДТЕК в межах "Бурштинського енергоострова".

Україна зобов'язалася перед Міжнародним валютним фондом підсилити повноваження Антимонопольного комітету з проведення обшуків.

Антимонопольний комітет почав розглядати справу про можливе зловживання монопольним становищем Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України".