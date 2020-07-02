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02 липня 2020, четвер, 13:39 8
Політика 2020-07-02T15:15:03+03:00
Українські Новини
Голова АМКУ Терентьєв відкликав свою заяву про відставку від 1 липня

Голова АМКУ Терентьєв відкликав свою заяву про відставку від 1 липня

Ирина Николенко
АМКУ, Юрій Терентьєв, заява на звільнення
Юрій Терентьєв. Фото: unian.net
Юрій Терентьєв. Фото: unian.net

Голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв, якого на посаду призначив Порошенко, відкликав свою заяву про відставку від 1 липня. Про це йдеться в заяві Терентьєва на ім'я голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, текст якого мають Українські Новини.

"Відкликаю раніше подану заяву про відставку з посади Голови Антимонопольного комітету України від 1 липня 2020 року", – йдеться в заяві.

Терентьєв також просить не розглядати відкликану заяву та не включати його до порядку денного Верховної Ради, парламентських комітетів.

Терентьєв відкликав заяву про відставкуТерентьєв відкликав заяву про відставку

Заява Терентьєва про відкликання відставки вже зареєстровано в Раді.

Увечері 1 липня низка ЗМІ повідомили з посиланням на неназвані джерела, що Президент України Володимир Зеленський, на нараді в Офісі Президента, змусив голову АМКУ Юрія Терентьєва написати заяву про відставку.

Ймовірна причина конфлікту між Зеленським і Терентьєвим - накладення АМКУ штрафу в розмірі 6,5 млрд гривень на компанію "Тедіс", яка є монополістом на ринку тютюнових виробів.

Терентьєв працює головою АМКУ з травня 2015 року.

Раніше Українські Новини повідомляли, Антимонопольний комітет встановив ознаки монопольного положення енергохолдингу ДТЕК в межах "Бурштинського енергоострова".

Україна зобов'язалася перед Міжнародним валютним фондом підсилити повноваження Антимонопольного комітету з проведення обшуків.

Антимонопольний комітет почав розглядати справу про можливе зловживання монопольним становищем Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України".

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