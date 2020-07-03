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03 липня 2020, пʼятниця, 16:38 7
Економіка світу 2020-07-03T18:00:03+03:00
Українські Новини
У Європі створять нову платіжну систему

У Європі створять нову платіжну систему

Елизавета Кесельман
Євросоюз, платіжна система, BBVA
Термінал. Фото: pixabay
Термінал. Фото: pixabay

Європейський союз заявив про створення нової системи переказу платежів, розробкою якої займуться 16 фінансових установ Бельгія, Франція, Німеччина, Нідерланди і Іспанія в той час, як країни ЄС днями відкрили кордони з третіми країнами. Про це повідомляє BBVA.

Зазначається, що система призначена для проведення миттєвих платежів, включаючи перекази з картки на картку (P2P). Автори зазначають, що система буде "новим стандартом платежів для європейських споживачів і комерсантів за всіма типами трансакцій".

З допомогою системи планується проводити платежі в магазинах і зняття готівки, а також міжнародні перекази.

"Необхідність в такій системі також оголив криза, що вибухнула під час пандемії. Система, побудована в рамках EPI, дозволить зняти деякі обмеження, зміцнити єдиний ринок і "європейську цифрову стратегію", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у НБУ заявили, що банківський сектор успішно пройшов перший етап коронакризи.

Раніше радник Президента Володимира Зеленського з питань економіки Олег Устенко заявив, що заходи зі стимулювання економіки будуть впроваджувати після піку захворюваності на коронавірус.

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