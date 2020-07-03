Після незначного падіння минулого тижня долар в обмінниках стрімко пішов вгору

В обмінних пунктах київських банків з 26 червня по 3 липня курс продажу готівкового долара підвищився на 51,26 коп. до 27,3330 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 36,06 коп. до 26,9457 UAH/USD після незначного зниження курсу минулого тижня.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро підвищився на 42,16 коп. до 30,0549 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 62,12 коп. до 30,7230 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро Російський рубль (10) Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Средній курс на 3 липня 26,9457 27,3330 30,0549 30,7230 3,3300 3,9300 Порівняно з 26 червня 0,3606 0,5126 0,4216 0,6212 -0,0200 0,0200

Використані дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як глава НБУ Яків Смолій подав у відставку через політичний тиск, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3-5 липня, на 41,01 коп. до 27,1801 UAH/USD.

У п'ятницю, 3 липня, в обмінних пунктах київських банків середній курс продажу готівкового долара значно зріс відносно попереднього дня – на 24,45 коп. до 27,3468 UAH/USD. Тим часом курс купівлі підвищився на 17,66 коп. до 26,9400 UAH/USD.