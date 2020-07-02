Британія скасує карантин для туристів із 75 країн, – ЗМІ

У той час, як Джонсон був проти послаблення карантину, нарешті Великобританія, яка стала однією з останніх країн, що почали ослаблення карантину, з понеділка скасує перебування у двотижневій обсервації для прибулих з 75 країн. Про це передає Telegraph. Згідно з інформацією, список країн, який буде опубліковано в четвер або п'ятницю, скасує заборону Міністерства закордонних справ на несуттєві поїздки майже у всі країни ЄС, британські території, включаючи Бермудські острови і Гібралтар, а також Туреччину, Таїланд, Австралію і Нову Зеландію. Всі 75 країн були оцінені як місця з досить низьким ризиком для відпочивальників на підставі поширеності COVID-19, того, що їх рівень інфікування знижується і їх даними про рівні захворюваності можна довіряти. Це означає, що з понеділка приїжджим з 75 країн більше не доведеться проходити карантин протягом 14 днів після повернення в Британію. Греція, яка, як очікується, буде "зеленої" країною з низьким рівнем ризику відповідно до урядової системи позначень, тисчасово припинила польоти з Британії до 15 липня через високий рівень захворюваності. За інформацією ЗМІ, США, Росія і Бразилія увійдуть в число країн "червоного" списку, за яким збережеться заборона на несуттєві поїздки. Швеція і Португалія залишаються в числі "червоних" країн, у зв'язку з масштабними спалахами за останній час. Як повідомляли Українські Новини, Польща скасувала двотижневу обсервацію для прибулих громадян з України.