В Офісі президента похвалилися, що кількість перевірок карантину збільшується щодня

В той час, як станом на 3 липня Київ і 9 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, в Україні кількість перевірок порушення карантинних заходів щодня збільшується.

Про це йдеться в повідомленні Офісу президента за підсумками традиційного селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського із запобігання поширенню коронавірусу, передають Українські Новини.

"Понад 19 тис. перевірок провели на об'єктах торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, продуктових ринках і в закладах громадського харчування з 19 червня 2020 року. Кількість перевірок щодня збільшується, і за останні три дні їх провели майже 12 тисяч", - сказано в ньому.

За результатами останніх перевірок було виявлено майже 2,8 тис. порушень, за які складені протоколи і приписи.

"Люди втомилися і розслабилися, але бізнес, який заробляє, має нести відповідальність, якщо не контролює дотримання заходів безпеки і тим самим піддає клієнтів небезпеці зараженню", - сказав Зеленський.

Під час наради міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Закарпатській і Волинській областях у медичних установах почали готувати більше ліжко-місць у зв'язку із зростанням кількості хворих і заповненням лікарень.

Як повідомляли Українські Новини, також у МОЗ заперечують посилення карантину при захворюваності COVID-19 60 хворих на 100 тис. населення.

2 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 876 до 46 763, кількість померлих від захворювання - на 27 осіб до 1 212 порівняно з попередньою добою, водночас кількість нових випадків знизилася на 1,5%, кількість нових летальних випадків збільшилася в 2,25 рази.