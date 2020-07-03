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03 липня 2020, пʼятниця, 14:35 8 Інфографіка
Економіка 2020-07-03T16:00:03+03:00
Українські Новини
В Україні почали підвищуватися ціни на молоко

В Україні почали підвищуватися ціни на молоко

Анна Рудык
Молоко, Ціни на продукти, Ціни на молоко
Молоко. Фото: pixabay
Молоко. Фото: pixabay

В Україні почали підвищуватися ціни на молоко-сировину вищого і першого сортів в той час, як подешевшала картопля. Про це зазначається в повідомленні Асоціації виробників молока.

Так, повідомляється, що середня ціна екстрасорту залишилася без змін - 10,1 грн/кг., Вищого зросла на 13 коп., до 9,70 грн/кг, першого - на 17 коп., до 9,09 грн/кг. Середньозважена ціна трьох сортів додала 10 коп. і становить 9,63 грн/кг.

Коливання цін на екстрасорт в регіонах залишаються без істотних змін: західний - 9,50-9,80 грн/кг; східний - 9,7-9,90 грн/кг; північний - 9,80-10,15 грн/кг, південний - 9,7-10,30 грн/кг, центральний - 10,0-10,15 грн/кг.

"Загалом можна констатувати початок висхідного цінового тренда. Відбувається це ще не по всій країні, активно - в західних областях. Зростання становить близько 10-20 коп. Характер зростання цін у поточному році залишається складнопрогнозованою через непередбачуваність відновлення як світового, так і внутрішнього попиту. Втім, сезонне зростання цін, як і в попередні роки, відбудеться, адже дефіцит сировини який спостерігався у минулому році не просто нікуди не подівся, але і продовжує зростати в нинішньому році. Зокрема, за 5 місяців в Україні вироблено на 3,6% менше молока, ніж у минулому році. Втрати відзначаються як у промисловому (-1,2%), так і в присадибній секторах (4,7%)", - йдеться в повідомленні.

Динаміка цін на молокоДинаміка цін на молоко

Як повідомляли Українські Новини, в Україні в тарвні комуналка і одяг подешевшала, їжа подорожчала.

Водночас зміну цін на соціальні продукти відтепер можна відстежувати онлайн.

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