Міноборони попереджає про можливий наступ Росії на Україну під виглядом навчань "Кавказ-2020"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України застерігає про можливий наступ Росією на Україну під виглядом стратегічних навчань "Кавказ-2020" в той час, як на Донбасі 1 військового поранено бойовиками внаслідок обстрілів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Наша держава поінформувала ОБСЄ про військовий потенціал, який накопичується Росією проти України. Українське та американське експертне середовище, а також Головне управління розвідки Міноборони України застерігають, що під приводом стратегічних навчань "Кавказ-2020" Росія може вдатися до широкомасштабного наступу на Україну", - сказано в ньому.

Наголошується, що днями Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призов з запасу "на військові збори" – без конкретних термінів для цих зборів.

У Міноборони вважають, що це тільки підвищило ймовірність наступу і що під указом може ховатися спроба керівництва РФ провести приховану масову мобілізацію для військової агресії.

Як повідомляли Українські Новини, санкції, введені Європейським Союзом проти Росії щодо торгівлі та інвестицій за анексію Криму, подовжено до 2021 року.

Тим часом віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков повідомив, що Росія витратила близько 30 млрд доларів на тимчасово окуповані території Криму, Донецької та Луганської областей.