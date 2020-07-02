На окуповані Донбас і Крим Росія витратила $30 млрд, — Резніков

Віце-прем'єрміністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заступник делегації України в Тристоронній контактній групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна — Організація з безпеки і співробітництва в Європі — Росія) Олексій Резніков заявляє, що РФ витратила близько 30 млрд доларів на тимчасово окуповані території Криму, Донецької та Луганської областей.

Про це він повідомив на пресконференції, передають Українські Новини.

"Ми точно знаємо, що з бюджету Російської Федерації фінансуються зарплати держслужбовцям на тимчасово окупованому Донбасі і в Криму. За нашими даними, це 1,3 млрд доларів в рік на цивільні справи. І, за нашою інформацією, до 3,7 млрд доларів у рік — на військові питання. Тобто, в середньому 5 млрд доларів на рік. За 6 років можете порахувати цифру, яка сьогодні є", — сказав він.

Резніков також назвав зміни до Конституції РФ свідченням незаконних дій Росії щодо Криму.

"У РФ переживають і навіть намагаються в Конституції закріпити неможливість повернення Криму. Це означає, що вони знають, чий Крим, і тому шукають будь-які шляхи, щоб закріпити те, що вони зробили. Якщо ви впевнені, що діяли законно, не порушували норм міжнародного права, не захоплювали чужої території, не окупували її, то навіщо ви про це говорите у своєму Основному законі? Відповідь дуже проста: ви знаєте, що порушили норми міжнародного права, великий договір з Україною, Будапештський меморандум, захопили нашу територію. Тому ви шукаєте виправдання собі, щоб потім у вас всередині вашого народу не було сумнівів, що ви вкрали чужу територію, майно і людей", — сказав він.

Під час конференції він презентував документ під назвою "Актуальні орієнтири державної політики у зв'язку з тимчасовою окупацією АР Крим і р. Севастополь".

Постійний представник Президента Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич пояснив, що документ складається з: довідкової інформації про базові факти, українське законодавство та органи, які займаються кримським питанням; словника термінів; правових і політичних позицій України, включаючи постачання електрики, води, транспортного сполучення, адміністративних послуг і тому подібних.

Документ формує загальні підходи до розуміння ситуації на тимчасово окупованих територіях, єдині підходи до позицій і термінології, інформує про структуру органів держвлади та нормативно-правові акти, які застосовуються до тимчасово окупованих територій. Ці матеріали спрямовані на колег і будуть використовуватися для підвищення кваліфікації державних службовців та при їх навчанні. Для нас важливо, щоб цей документ був введений в роботу на рівні всіх органів держвлади. А наступного тижня ми презентуємо адаптований варіант для медіа", — повідомив він.

Резніков додав, що цей документ буде направлений також всім іноземним посольствам в Україні та посольств України за кордоном.

Крім того, віце-прем'єр нагадав, що планується створення центру документування порушень прав людини на окупованих територіях.

Також, з його слівв, планується передача 9 КПВВ (3 на адмінкордоні з Херсонською областю і Кримом, 5 в Донецькій області та 1 в Луганській) на баланс "в одні руки" — новоствореному державному підприємству "Реінтеграція та відновлення", оскільки наразі немає єдиного стандарту їх роботи.

"За минулий рік статистично було 13 млн перетинів через КПВВ. З них 2,5 млн - Херсонська область і Крим, і близько 10,5 млн - в Донецькій і Луганській областях. Це в середньому 10 тисяч людей на одному КПВВ на добу. Це цифри до початку коронавірусного карантину і обмежень", — повідомив він.

Крім цього Резніков підтримує ідею створення на підконтрольній території органів місцевої влади Криму, які розпочнуть роботу після деокупації та реінтеграції.

Як повідомляли Українські Новини, Європейський Союз продовжив до червня 2021 року санкції проти Росії анексію Криму.

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