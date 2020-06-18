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18 червня 2020, четвер, 17:57 11
Суспільство 2020-06-18T19:45:03+03:00
Українські Новини
Обмеження на торгівлю та інвестиції все ще чинні. ЄС продовжив санкції проти Росії за анексію Криму

Обмеження на торгівлю та інвестиції все ще чинні. ЄС продовжив санкції проти Росії за анексію Криму

Кира Молчанова
Санкції проти Росії, Санкції, анексія Криму
Санкції ЄС. Фото: assmedia.livejournal.com
Санкції ЄС. Фото: assmedia.livejournal.com

Європейський Союз продовжив до червня 2021 року санкції проти Росії за анексію Криму.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Сьогодні Рада ЄС продовжила до червня 2021 санкції проти РФ за незаконну окупацію Криму", - написав він.

Санкції включають заборону на імпорт товарів з Криму, експорт певних товарів і технологій, обмеження на торгівлю у певних секторах економіки та інвестиції в інфраструктурні проекти, заборона на надання туристичних послуг.

Кулеба вважає, що необхідно посилювати тиск на РФ за порушення прав людини, "паспортизацію", запуск залізничного сполучення через Керченську протоку, незаконні вибори в Криму.

Як повідомляли Українські Новини, Україна продовжила санкції проти компанії-розробника програми "1С"

Також з початку 2018 року СБУ нарахувала 35 російських кібератак на українські ресурси.

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