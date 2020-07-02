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02 липня 2020, четвер, 09:35 26
Суспільство 2020-07-02T10:30:02+03:00
Українські Новини
Після одноденного падіння захворюваність коронавірусом знову зростає

Після одноденного падіння захворюваність коронавірусом знову зростає

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, Кількість хворих за добу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

За минулу добу, 1 липня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні зросла на 33,9%, кількість нових летальних випадків - знизилося на 14,3%. При цьому кількість нових випадків коронавурсу збільшилася на 889 до 45 887, кількість померлих від захворювання - на 12 осіб до 1 185 порівняно з попередньою добою, 30 червня.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 2 липня в Україні 45 887 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 185 летальних, 20 053 пацієнта одужали.

За добу зафіксовано 889 нових випадків, видужала 505 осіб, померло 12 осіб.

Таким чином, 1 липня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали - 889 проти 505.

Кількість нових випадків захворювання на 1 липня становила 2% від загальної кількості захворілих на 30 червня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 2 липня становила 24 649 осіб, що на 1,5% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (5 730), в Києві (5 242) і Чернівецької області (4 894).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1895 випадків;
  • Волинська область — 2508 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1095 випадків;
  • Донецька область — 562 випадки;
  • Житомирська область — 1421 випадок;
  • Закарпатська область — 3046 випадків;
  • Запорізька область — 576 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2489 випадків;
  • Кіровоградська область — 650 випадків;
  • м. Київ — 5242 випадки;
  • Київська область — 2655 випадків;
  • Львівська область — 5730 випадків;
  • Луганська область — 83 випадки;
  • Миколаївська область — 447 випадків;
  • Одеська область — 1736 випадків;
  • Полтавська область — 320 випадків;
  • Рівненська область — 3877 випадків;
  • Сумська область — 302 випадки;
  • Тернопільська область — 1958 випадків;
  • Харківська область — 2207 випадків;
  • Херсонська область — 194 випадки;
  • Хмельницька область — 808 випадків;
  • Чернівецька область — 4894 випадки;
  • Черкаська область — 645 випадків;
  • Чернігівська область — 547 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні в Україні 113-й день карантину.

Також 1 липня, КМДА вирішила посилити карантинні заходи в Києві і заборонити роботу закладів громадського харчування та розважальних закладів після 22:00.

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