Після одноденного падіння захворюваність коронавірусом знову зростає

За минулу добу, 1 липня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні зросла на 33,9%, кількість нових летальних випадків - знизилося на 14,3%. При цьому кількість нових випадків коронавурсу збільшилася на 889 до 45 887, кількість померлих від захворювання - на 12 осіб до 1 185 порівняно з попередньою добою, 30 червня. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 2 липня в Україні 45 887 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 185 летальних, 20 053 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 889 нових випадків, видужала 505 осіб, померло 12 осіб. Таким чином, 1 липня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали - 889 проти 505. Кількість нових випадків захворювання на 1 липня становила 2% від загальної кількості захворілих на 30 червня. Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 2 липня становила 24 649 осіб, що на 1,5% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (5 730), в Києві (5 242) і Чернівецької області (4 894). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 1895 випадків; Волинська область — 2508 випадків; Дніпропетровська область — 1095 випадків; Донецька область — 562 випадки; Житомирська область — 1421 випадок; Закарпатська область — 3046 випадків; Запорізька область — 576 випадків; Івано-Франківська область — 2489 випадків; Кіровоградська область — 650 випадків; м. Київ — 5242 випадки; Київська область — 2655 випадків; Львівська область — 5730 випадків; Луганська область — 83 випадки; Миколаївська область — 447 випадків; Одеська область — 1736 випадків; Полтавська область — 320 випадків; Рівненська область — 3877 випадків; Сумська область — 302 випадки; Тернопільська область — 1958 випадків; Харківська область — 2207 випадків; Херсонська область — 194 випадки; Хмельницька область — 808 випадків; Чернівецька область — 4894 випадки; Черкаська область — 645 випадків; Чернігівська область — 547 випадків. Як повідомляли Українські Новини, сьогодні в Україні 113-й день карантину. Також 1 липня, КМДА вирішила посилити карантинні заходи в Києві і заборонити роботу закладів громадського харчування та розважальних закладів після 22:00.