Після одноденного падіння захворюваність коронавірусом знову зростає

За минулу добу, 1 липня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні зросла на 33,9%, кількість нових летальних випадків - знизилося на 14,3%. При цьому кількість нових випадків коронавурсу збільшилася на 889 до 45 887, кількість померлих від захворювання - на 12 осіб до 1 185 порівняно з попередньою добою, 30 червня.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 2 липня в Україні 45 887 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 185 летальних, 20 053 пацієнта одужали.

За добу зафіксовано 889 нових випадків, видужала 505 осіб, померло 12 осіб.

Таким чином, 1 липня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали - 889 проти 505.

Кількість нових випадків захворювання на 1 липня становила 2% від загальної кількості захворілих на 30 червня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 2 липня становила 24 649 осіб, що на 1,5% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (5 730), в Києві (5 242) і Чернівецької області (4 894).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1895 випадків;

Волинська область — 2508 випадків;

Дніпропетровська область — 1095 випадків;

Донецька область — 562 випадки;

Житомирська область — 1421 випадок;

Закарпатська область — 3046 випадків;

Запорізька область — 576 випадків;

Івано-Франківська область — 2489 випадків;

Кіровоградська область — 650 випадків;

м. Київ — 5242 випадки;

Київська область — 2655 випадків;

Львівська область — 5730 випадків;

Луганська область — 83 випадки;

Миколаївська область — 447 випадків;

Одеська область — 1736 випадків;

Полтавська область — 320 випадків;

Рівненська область — 3877 випадків;

Сумська область — 302 випадки;

Тернопільська область — 1958 випадків;

Харківська область — 2207 випадків;

Херсонська область — 194 випадки;

Хмельницька область — 808 випадків;

Чернівецька область — 4894 випадки;

Черкаська область — 645 випадків;

Чернігівська область — 547 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні в Україні 113-й день карантину.

Також 1 липня, КМДА вирішила посилити карантинні заходи в Києві і заборонити роботу закладів громадського харчування та розважальних закладів після 22:00.