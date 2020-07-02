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02 липня 2020, четвер, 22:55 6
Силові структури 2020-07-02T23:45:01+03:00
Українські Новини
Офіцера СБУ затримали за вимагання чверті мільйона доларів з бізнесмена

Офіцера СБУ затримали за вимагання чверті мільйона доларів з бізнесмена

Надежда Комендантова
СБУ, Генпрокурор, Шантаж, Служба безпеки України, Бізнесмен, затримання підозрюваних, Офіс Генпрокурора
Затримання співробітника СБУ. Фото: Офіс Генпрокурора
Затримання співробітника СБУ. Фото: Офіс Генпрокурора

Тоді, як арешт підозрюваного в держзраді колишнього генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова продовжили на 2 місяці, правоохоронці викрили злочинну групу під керівництвом підполковника СБУ, яка вимагала 250 тис. дол. у підприємця за нерозголошення інформації і погрожувала насильством.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Також повідомляється, що злочинною групою керував заступник начальника одного з відділів Управління СБУ в Одеській області.

За даними слідства, співробітник спецслужби організував і керував діяльністю злочинної групи у складі не менш ніж чотирьох осіб, учасники якої вимагали у підприємця грошові кошти в сумі 250 тис. дол. за можливе нерозголошення відомостей про обставини загибелі народного депутата України, які можуть йому нашкодити. У разі відмови від надання коштів, вони погрожували застосувати насильство над бізнесменом і його близькими родичами.

Фото: Офіс ГенпрокурораФото: Офіс Генпрокурора

Офіцеру СБУ повідомлено про підозру у ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання), в суд готуються клопотання про обрання запобіжного заходу і відсторонення його від посади.

"Наразі тривають обшуки за місцями проживання фігурантів та в приміщенні СБУ в Одеській області з метою виявлення та вилучення речей і документів, які мають доказове значення в кримінальному провадженні. Зараз виявлено та вилучено кілька одиниць предметів схожих на зброю і боєприпаси, а можливо знаряддя злочину. Також встановлюються інші причетні до вчинення злочину особи", — сказано в повідомленні.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ виявила мільйонні розтрати на Житомирському бронетанковому заводі.

Раніше поліція затримала банду, яка вимагала гроші у жителів Львівської області, які повернулися із заробітків.

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